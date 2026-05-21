Der siebte Tag der Eishockey-WM in der Schweiz geht mit zwei Abendspielen zu Ende.

In der Gruppe A feiert der Gastgeber Schweiz einen Favoritensieg gegen Großbritannien, in Gruppe B gewinnt die Slowakei gegen Dänemark.

Schweiz geht früh in Führung

Nachdem die Lokalmatadore bereits am Mittwoch gegen Österreich ihre Stärke bewiesen haben, ist das Team auch von Großbritannien nicht zu stoppen, diese müssen sich mit 4:1 geschlagen geben.

Das erste Tor fällt bereits in Minute sechs. Niederreiter verwertet nach Vorarbeit von Josi zum 1:0 für die Schweiz. Das soll auch das einzige im ersten Drittel gewesen sein. Trotz der Dominanz des Heimteams gelingt kein weiterer Treffer. Die Briten können ihre wenigen guten Chancen ebenfalls nicht nutzen.

Blitzstart in zweites Drittel

Im zweiten Drittel legt das Team einen Blitzstart hin. Rund zwei Minuten nach der Pause lässt Hischier seine Mannschaft über das 2:0 jubeln, ehe Knak das 3:0 nachlegt (29.).

Die Gäste lassen sich jedoch nicht einschüchtern. Waller trifft zum ersten Tor für Großbritannien (36.). Niederreiter sorgt in der 53. Minute mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Er verwandelt zum 4:1-Endstand.

In der Tabelle der Österreich-Gruppe bleibt der ungeschlagene Gastgeber weiterhin auf dem ersten Platz, Großbritannien wartet hingegen weiter auf den ersten Punkt.

Tabelle der Gruppe A >>>

Slowakei siegt souverän

Die Slowakei kann sich im Parallelspiel souverän mit 5:1 gegen Dänemark durchsetzen.

Die erste Strafe im Spiel kassiert Koch. Die Slowakei kann daraufhin die Überzahl ausnutzen und in Minute neun durch Chromiak auf 1:0 stellen. Mit diesem Spielstand geht es in die Pause.

Kurz danach kann Liska nach Assist von Okuliar den Puck zum 2:0 über die Linie bringen (21.), ehe diesmal Okuliar selbst auf 3:0 erhöht (27.).

Dänemark kann im dritten Drittel verkürzen

Dänemark lässt sich jedoch nicht abschütteln und verkürzt in der 42. Minute durch Aagaard zum 1:3. Die Freude hält jedoch nicht lange an. Rund zwei Minuten später stellt Pospisil den Vorsprung wieder her.

Den Schlusspunkt setzt Cederle mit dem Treffer zum 5:1-Endstand (53.).

Die Slowakei belegt nach dem Sieg mit 11 Zählern in der Tabelle aktuell Rang zwei, Dänemark ist mit null Punkten Vorletzter.

Tabelle Gruppe B >>>