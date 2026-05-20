Bader: "Wir waren die Schlachtplatte"

"Man musste das ein Stück weit erwarten", sagte Teamchef Roger Bader ernüchtert.

Dass gegen die Schweiz die erste Niederlage der Eishockey-WM bezogen wird, war keine Überraschung. Mit 0:9 fiel das Resultat jedoch überdeutlich aus. Spielbericht >>>

Am Vortag betonte der Schweizer noch, dass man sich nicht wie Deutschland auf die Schlachtbank führen lassen wolle. Letztendlich musste der 61-Jährige jedoch feststellen: "Wir Österreicher waren die Schlachtplatte."

Das große Bild im Blick

Die Schweiz sei "brutal stark" besetzt und gilt nicht erst seit dem heutigen Kantersieg als großer Anwärter auf den Weltmeister-Titel.

"Und wir waren nach vier Spielen in fünf Tagen schon ein wenig müde. Das sind meine Spieler nicht gewohnt", konstatierte Bader, der gehofft hat, "dass es nicht ganz so schlimm wird."

Der Teamchef schonte mit Vinzenz Rohrer, Dominic Zwerger und Atte Tolvanen gleich drei bewährte Kräfte. "Wir sehen das große Bild", gab er zu verstehen. "Wir streben noch den vierten Sieg an. Das wäre gegen die Schweiz nicht ganz realistisch gewesen."

Gnadenlose "Nati"

Die "Nati" zeigte im Spitzenspiel überhaupt keine Gnade mit Österreich. Bader war beeindruckt: "Eine Mannschaft, die Weltmeister werden will, soll über 60 Minuten so spielen und nicht irgendwelche flaue Phasen haben - auch gegen Österreich nicht."