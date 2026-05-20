Bader: "Wir waren die Schlachtplatte"

Das ist die richtige Mentalität, um Weltmeister zu werden.
Die Schweizer stellten sich mit dem Spielstand nie zufrieden, sind stets auf das nächste Tor gegangen. "Das ist die richtige Mentalität, um Weltmeister zu werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es dieses Jahr reicht", meinte der Winterthurer.
Teilerfolge verbucht
So gut ist das ÖEHV-Team freilich noch nicht. Bader erklärte: "Wir waren einfach viel zu langsam. Nicht, weil wir etwas falsch gemacht haben, sondern weil der Gegner so viel schneller und besser war."
Doch seine Mannschaft hätte sich nach einem Fehlstart im Verlauf des Spiels verbessert. "Die ersten zehn Minuten im zweiten Drittel hatte die Schweiz nur einen Torschuss, da haben wir sehr gut verteidigt", verbuchte er einen Teilerfolg. "Es sind gute Dinge passiert."
Mannschaft ist intakt
Im Hinblick auf den Kracher am Samstagabend gegen Deutschland (20:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>) glaubte der Teamchef nicht, seine Truppe aufrichten zu müssen.
"Die ganze Reise, die wir bislang unternommen haben, ist stärker als dieses eine Spiel. Es muss sich niemand schämen. Bitter wäre eine Niederlage gegen Ungarn oder Großbritannien gewesen. Die Schweiz war einfach nicht unser Gegner", sagte er.
Natürlich sei es nicht angenehm, 0:9 zu verlieren. Trotzdem war Bader überzeugt, dass Rot-Weiß-Rot für das Schlüsselspiel im Kampf um den neuerlichen Viertelfinal-Einzug gerüstet sein wird: "Die Mannschaft ist voll intakt."