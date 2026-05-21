So verbringt das ÖEHV-Team den freien Tag in Zürich

Nach vier kräftezehrenden Spielen innerhalb von fünf Tagen hat Österreich bei der Eishockey-WM einmal keine Partie vor der Brust.

Erst am Samstag trifft das ÖEHV-Team im Derby um den Viertelfinal-Einzug auf Deutschland (20:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Am heutigen Donnerstag haben die Jungs von Teamchef Roger Bader gänzlich frei bekommen. Das nächste Training wird erst am Freitagnachmittag absolviert.

Reiseführer Wolf

Die Spieler werden die sich ihnen bietende Zeit nutzen, um die Stadt einmal zu erkunden. Als Reiseführer empfahl sich Bernd Wolf, der seit zwei Jahren im unweit gelegenen Kloten sein Geld verdient.

Sein Vorschlag lautet: "In die Stadt gehen und bei schönem Wetter einen Kaffee trinken. Es gibt coole Brunch-Spots." Waren die letzten Tage teils kühl und verregnet, klettert das Thermometer demnächst auf bis zu 30 Grad.

Die Österreicher haben ihre freien Tage also perfekt erwischt. "Zürich hat eine extrem große Lebensqualität", schwärmt der Verteidiger von der WM-Stadt. Er wird den Tag mit seiner Frau und einjährigen Tochter verbringen.

Weg vom Eishockey

Auch Clemens Unterweger wird es in die Zürcher Altstadt verschlagen. "Etwas abschalten und den Gedanken vom Eishockey wegbringen", ist sein Credo.

Kapitän Peter Schneider, der zwischendurch kränklich war, wollte sich "gut ausruhen", aber "aktive Regeneration" betreiben, um die Müdigkeit aus den Beinen zu bekommen.

"Nur im Bett liegen, wird nicht helfen, Es gilt auch, den Kopf zu entspannen und am Freitag wieder mit vollem Fokus ins Training einzusteigen", sagt er.

Kampf um das Viertelfinale wartet

Dann startet Österreich in die finale Phase der Gruppe A. Nach vier Spieltagen hält die ÖEHV-Auswahl bei neun Zählern, das nächste offizielle Ziel ist der vierte Sieg.

Damit hätte die Bader-Truppe das Viertelfinal-Ticket sicher und würde den historischen Erfolg aus dem Vorjahr direkt wiederholen.

Nach dem Kracher gegen Deutschland geht es noch gegen Finnland (Sonntag, 20:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>) und die USA (Dienstag, 16:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).