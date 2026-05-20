Klassenunterschied zu groß! Österreich unterliegt der Schweiz

Österreichs Erfolgsserie bei der Eishockey-A-Weltmeisterschaft in Zürich ist zu Ende!

Gastgeber Schweiz ist für ein aufopfernd kämpfendes ÖEHV-Team eine Nummer zu groß - die rot-weiß-rote Auswahl unterliegt den Eidgenossen mit 9:0.

Schweiz von Beginn an klar überlegen

Nach einer guten Anfangsphase der Schweizer belohnen sich diese bereits in der 6. Spielminute. In einer 2-gegen-1-Situation auf das Tor von Keeper Kickert trifft Rochette zum 1:0.

Darauf folgt ein gutes Powerplay der Österreicher, welches sie aber nicht nutzen können. So erhöht die Schweiz in der 10. Minute durch NHL-Crack Meier auf 2:0. Kurz darauf stellt Hischier auf 3:0 (12.).

Wiederum kurze Zeit später fängt sich Hackl eine zweiminütige Strafe ein, die Schweiz nutzt das Powerplay mit einem eindrucksvollen Passspiel und stellt durch Riat auf 4:0. In den letzten Minuten des ersten Drittels kann sich die heimische Auswahl etwas stabilisieren.

Auch Mitteldrittel verläuft bitter

Auch im Mitteldrittel bleibt das Spielbild unverändert, die Schweizer behalten klar die Oberhand, während sich die Österreicher schwer tun und fast ausnahmslos mit Verteidigen beschäftigt sind.

Nach einer Strafe gegen Stapelfeldt lässt Kickert in Unterzahl einen Distanzschuss prallen, den Hischier abstaubt - 5:0 (30.). Kurz darauf erhöht Thurkauf auf 6:0, bei Österreich gibt es einen Keeperwechsel.

Vorauer kommt für Kickert in die Partie und muss nur kurz darauf erstmals hinter sich greifen. Ein Schlenzer von Rochette geht über Vorauers Fanghand in das Tor (33.). Dabei bleibt es bis zur zweiten Drittelpause auch.

Verkorkste Jubiläen

Im dritten Drittel betreiben die Österreicher eigentlich nur noch Schadensbegrenzung. Nach einer durchaus passablen Anfangsleistung fängt man sich in Unterzahl aber doch noch das 0:8 durch Riat (51.).

Für Peter Schneider und Clemens Unterweger ist es ein verkorkstes 100. Spiel im rot-weiß-roten Dress. Den Schlusspunkt zum 9:0 macht Bertschy in der 57. Minute, zweistellig wird es aus österreichischer Sicht glücklicherweise nicht mehr.

Der Fokus wandert damit auf das Duell mit Nachbar Deutschland am Samstag (20:20 Uhr).