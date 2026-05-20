ÖEHV-Team: Die Finger sind weg, doch das Herz ist noch da

Die Schweiz erwies sich für Österreich erwartungsgemäß als eine Klasse zu groß.

Der Gastgeber fügte dem ÖEHV-Team mit 0:9 (Spielbericht >>>) die erste Niederlage bei dieser Eishockey-WM zu. Im vierten Spiel binnen fünf Tagen waren Kopf und Körper nicht mehr ganz frisch, dazu ist der Vize-Weltmeister zu keinem Zeitpunkt vom Gas gegangen.

Schon nach 14 Spielminuten war die Partie entschieden, führte die "Nati" mit 4:0. "Es war ein Realitätscheck", sagte Peter Schneider. "Wir haben gewusst, dass es so laufen kann. Wir haben 'Kicks' (David Kickert, Anm.) zu Beginn mit einigen Fehlern im Stich gelassen."

Der Salzburg-Torhüter wurde in der 33. Spielminute nach dem 0:6 aus dem Spiel genommen, Florian Vorauer bekam seine ersten WM-Minuten in Zürich.

Jeder kleinste Fehler wurde sofort bestraft

Die Schweizer nützten nahezu jede Möglichkeit, die ihnen gegeben wurde, eiskalt. "Gegen eine Mannschaft auf diesem Niveau wird der kleinste Fehler sofort bestraft", wusste der Kapitän.

Gerade im ersten Spielabschnitt summierten sich die Patzer. "Wir haben im ersten Drittel nicht gut gespielt, unser System nicht gut umgesetzt und vielleicht etwas zu viel Respekt gehabt", meinte Paul Huber.

"Wir haben ihnen leichte Tore gegeben, vor allem bei den ersten Gegentoren waren wir zu aggressiv", betonte Bernd Wolf. Der Slot sei zu wenig abgesichert worden, mehrfach war man von den Schweizer Spielern in diesem Bereich zu weit weg.

Mannschaft gab sich nie auf

Obwohl sich die Eidgenossen fortan in einen Rausch gespielt haben, wurden die Köpfe nicht hängengelassen. Das ÖEHV-Team kämpfte und arbeitete unermüdlich daran, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen.