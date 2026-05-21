Nach Overtime: Kanada zittert sich zu Sieg gegen Norwegen

Tag sieben der Eishockey-WM in der Schweiz ist angebrochen.

In Gruppe B feiert Kanada gegen Norwegen nach Verlängerung den nächsten Sieg, im Parallelspiel setzt sich Finnland mit einer Machtdemonstration gegen Lettland durch.

Kanada gerät früh in Rückstand

Kanada kann bei der WM gegen Norwegen nachlegen. Sie setzen sich jedoch erst in der Verlängerung durch und siegen mit 6:5.

Norwegen geht in Gruppe B bereits in Minute sechs durch Olsen in Führung. Kurz darauf ist es Johannesen der nach Vorarbeit von Martinsen auf 2:0 erhöhen kann (12.).

Für die Kanadier war das ein Weckruf, sie stellen noch vor der ersten Pause durch Scheifele auf 1:2 (14.) beziehungsweise 2:2 (18.).

Den Skandinaviern gelingt ein guter Start ins zweite Drittel. Steen verwertet ein Zuspiel von Vesterheim zur erneuten Führung (24.). Diese hält jedoch nicht lange an. Vilardi lässt sein Team über den erneuten Ausgleich jubeln (32.).

Kanada geht im dritten Drittel in Führung

Im dritten Drittel gelingt Cozens mit dem Tor zum 4:3 die erstmalige Führung der Kanadier (41.). Doch Norwegen kämpft sich zurück. Kasastul (44.) und Koblar (50.) erobern diese zurück und stellen auf 5:4.

Die erste Niederlage der Kanadier scheint damit realistisch. Erst 99 Sekunden vor Schluss ist es O´Reilly, der sein Team in die Verlängerung schießt.

Der Favorit behält schlussendlich die Nerven und trifft in der 61. Minute nach einem Konter durch den Dreifachtorschützen Scheifele zum 6:5-Sieg.

Kanada bleibt damit ungeschlagen an der Tabellenspitze, muss jedoch einen Punkt abgeben. Sie halten somit bei 11 Zählern. Norwegen liegt mit sieben Punkten auf Rang vier.

Finnland fertigt Lettland ab

Im Parallelspiel der Österreich-Gruppe-A fertigt Finnland Lettland mit 7:1 ab.

Den Letten gelingt ein Blitzstart in die Partie. Bereits nach wenigen Sekunden bringt Balcers den Puck erstmals im Tor unter, das Spiel hätte für das Team kaum besser beginnen können.

In Minute sechs folgt allerdings das erste Gegentor. Björninen trifft nach einem Assist von Merela zum Ausgleich. Jokiharju dreht das Spiel draufhin und verwertet zum 2:1 (12.).

Den Schlusspunkt des ersten Drittels setzt Mäenalanen mit dem 3:1 vier Minuten vor der Pause.

Nach der Pause gestaltet sich das Spiel immer wieder intensiv. Es folgen Zeitstrafen auf beiden Seiten. Merela trifft in der 29. Minute zum einzigen Tor in dieser Spielzeit.

Finnland legt weiter nach

Im letzten Drittel demonstrieren die Finnen ihre Macht. Lundell verwertet zum 5:1, Puistola erhöht zum 6:1. Den Schlusspunkt setzt Raty mit dem 7:1.

Die Finnen, die mit Österreich in derselben Gruppe sind, setzen sich mit dem Sieg in der Tabelle auf Rang zwei, hinter die Schweiz. Das Team hält nach vier Spielen bei zwölf Punkten und bleibt damit weiterhin makellos. Lettland liegt auf Rang sechs.

Österreich trifft am Sonntag auf die Finnen (20:20 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

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