Die neue Hierarchie im ÖEHV-Team

Cracks wie Thimo Nickl oder Bernd Wolf sollten solide Werte sein, David Maier tat sich nach einigen Verletzungspausen heuer zuletzt schwer. Paul Stapelfeldt und Gregor Biber (vor einer Unterschrift bei den Utah Mammoth) sollten vor allem in Unterzahl für körperliche Präsenz sorgen.

Ramon Schnetzer (kann die Scheibe gut aus engen Lagen bewegen) spielte letztes Jahr solide, Dominic Hackl absolviert mit 29 Jahren erst seine zweite WM.

Leistungserhaltung bzw. eine leichte Steigerung gilt für diese Crew hier, große (offensive) Ausbrüche würden überraschen.

Mit Reinbacher war nie wirklich zu rechnen

Eine Teilnahme von David Reinbacher war nie realistisch. Dazu hätten sowohl Laval als auch Montreal früh ausscheiden und er selbst gesund bleiben müssen – nur eines dieser drei Szenarien traf ein.

Nash Nienhuis sagte sowohl im Februar (verletzt) als auch jetzt (familiär) ab – kein guter Start für eine eventuelle Nationalteam-Karriere.

Die Center-Rangordnung

Die Center-Achse ist eben das große Fragezeichen und noch nicht finalisiert – Benjamin Nissner nimmt den Einser-Spot ein, gottseidank beendete er seine Teampause. Dahinter kommen aufgrund der angespannten Personallage Leon Wallner (WM-Debüt), Lucas Thaler und der umfunktionierte Mario Huber.

Was vor allem bei Huber gilt: Offensiv verwässern sich die Positionen schnell in F1, F2 und F3 und Flügel übernehmen sowieso auch immer mehr Faceoffs (je nach Seite des Anspiels).

Was heute Center von Wingern vor allem unterscheidet, ist die Arbeit im eigenen Drittel: Entweder die gesamte Breite zwischen den Faceoff-Dots bis zur Torlinie oder nur die jeweilige Seite von den Dots bis zur blauen Linie – je nach Wirkungsradius des gegnerischen Defenders – abdeckend.

Vereinfacht dargestellt, doch der Unterschied kann riesig und kräfteraubend ausfallen. Nicht nur Huber, sondern auch Thaler (spielt diese Position im Verein mitunter) und Wallner (kann spielstark, aber auch lethargisch wirken) sind hier extrem gefordert. Ian Scherzer tat sich damit schon in der Vorbereitung äußerst schwer und landete schnell am Flügel.

Es liegt an den Wingern

Bei den Wingern muss man bei Dominic Zwerger, Peter Schneider (nach seiner schwächsten ICE-Saison) und Paul Huber sowieso Maximal-Leistungen und Punkte voraussetzen, sonst wird es kritisch.

Kann sich Simeon Schwinger wie in der Liga auch scorertechnisch einbringen (sein Schuss war heuer eine Waffe)? Vom Rest sind am ehesten von Leon Kolarik Scorer-Beiträge zu erwarten, Henrik Neubauer definiert sich über seinen Speed, dazu kommen die Debütanten Maxi Rebernig, Ian Scherzer und Tim Harnisch, von denen keiner auf eine herausragende Saison zurückblicken kann.

Wo spielt Rohrer?