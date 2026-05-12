ÖEHV-GF Alexander Helwig: "Wir sparen den Sport kaputt"

LAOLA1: Jetzt bleibt der ÖEHV natürlich auch nicht von den diversen Krisen, die auf dieser Welt herrschen, und der angespannten Wirtschaftslage verschont. Welche Auswirkungen haben diese?

Helwig: Wenn ich mit Verlaub etwas weiter ausholen darf.

LAOLA1: Sehr gerne!

Helwig: Das muss man leider so hart formulieren: Ist es politisch überhaupt gewünscht, dass Sport gefördert wird? Die wirtschaftliche Lage ist schwierig, das betrifft nicht nur uns. Aber das Grundproblem ist ein anderes: Österreich ist keine Sportnation, war nie eine und wir sind am besten Weg, nie eine zu sein. Ich rede dabei nicht nur vom Spitzensport, sondern vor allem vom Breitensport. Es gibt so viele Studien, die zeigen, dass jeder Euro, der in Sport investiert wird, dem Gesundheitsministerium langfristig ein Vielfaches erspart. Wenn wir das aufwiegen: Die Millionen, die wir in den Sport investieren, würden uns Milliarden im Gesundheitssystem ersparen. Was passiert in Österreich? Wir sparen beim Sport – eigentlich sparen wir ihn kaputt. Das ist verheerend. Und die Rechnung werden wir in ein paar Jahren präsentiert bekommen. Ich freue mich nicht darauf und finde es extrem traurig. Um zu sehen, wie hoch der Stellenwert des Sports ist, brauche ich nicht nur schauen, wo er in den Ministerien herumgeschubst wird. Dafür muss ich in Wien nur einmal aus dem Flugzeug aussteigen. Das Erste, was ich sehe, ist Mozart. Dann kommt das Schloss Belvedere und das Schnitzel - irgendwelche Sportgrößen sind non-existent. Wir sind keine Sportnation, das tut mir im Herzen weh. Und wir performen sogar noch über. Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass wir in Paris 2024 oder Mailand/Cortina 2026 so gut performt haben. Doch in Wahrheit schadet uns diese Überperformance, weil wir damit von den strukturellen Problemen ablenken, die wir haben. Erst wenn internationale Erfolge ausbleiben, merkt man plötzlich, dass man vielleicht doch mehr in Sport investieren sollte.

LAOLA1: Um zur Ursprungsfrage zurückzukommen: Wie bemerkt ihr die diversen Krisen als Verband?

Helwig: Natürlich genauso wie alle anderen. Die Förderung ist ein Teil unserer Einnahmen, gleichzeitig bemerken wir natürlich auch die allgemeine wirtschaftliche Lage. Die Sponsorenakquise ist nicht einfacher geworden als noch vor zehn Jahren. Trotzdem muss man Lösungen finden und Partnern einen echten Mehrwert bieten. Es soll am Ende des Tages eine Win-Win-Situation sein.

LAOLA1: In den Jahren 2025 und 2026 kam es zu Kürzungen von insgesamt rund 30 Millionen Euro jährlich in zentralen Fördertöpfen. Kolportiert werden zusätzliche Kürzungen in der Höhe von 20 bis 40 Millionen Euro. Wie hart würde das den Verband treffen?

Helwig: Das wissen wir derzeit noch nicht genau. Mit dem Doppelbudget sind die Förderungen bereits um rund 10 bis 15 Prozent gekürzt worden. Natürlich würden wir das merken, aber Genaueres kann ich aktuell noch nicht sagen.

LAOLA1: Gibt es Punkte im Budget, bei denen man den Rotstift ansetzen könnte?

Helwig: Bevor wir über Kürzungen sprechen, müssen wir überhaupt wissen, von welcher Größenordnung wir reden. Natürlich gibt es bereits Schätzungen. Unser Ziel ist aber, mögliche Kürzungen zunächst über zusätzliche Erlösquellen abzufedern – etwa durch Merchandising, Events, Sponsoring oder Lizenzerlöse. Wenn das gelingt, wäre das der Idealfall. Kürzungen wären erst die Ultima Ratio.

LAOLA1: Kommen wir abschließend wieder zum Sportlichen: Die kommende WM in der Schweiz wird deine erste als Geschäftsführer sein. Wie sehr kribbelt es schon in dir?

Helwig: Ich bin normalerweise ein entspannter Typ, aber beim Sport ein Narrischer. Es kribbelt schon sehr. Ich nenne es nicht Nervosität, sondern positive Anspannung. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht.

LAOLA1: Wie schätzt du Österreichs Chancen dieses Jahr angesichts der zahlreichen Ausfälle ein?

Helwig (lacht): Zu einer offiziellen Vorhersage wirst du mich nicht bringen.