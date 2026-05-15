Eishockey-WM heute LIVE - die Spiele am Freitag (15.5.)

Die Eishockey-WM 2026 geht los: Der Puck schlittert wieder über das Eis!

Am heutigen Freitag stehen gleich absolute Top-Begegnungen auf dem Programm. Spielplan der WM>>

Die Fans dürfen sich auf packende Duelle der Eishockey-Großmächte freuen, wenn es in der Vorrunde um wichtige Punkte für den Aufstieg in die K.o.-Phase geht.

Deutschland eröffnet gegen Finnland

Bereits am Nachmittag warten echte Kracher: Während Deutschland gegen Finnland (LIVE) um den ersten Sieg kämpft, duellieren sich mit Kanada und Schweden zwei absolute Medaillenkandidaten.

LIVE-Ticker der Eishockey-WM>>>

Gastgeber Schweiz fordert Weltmeister

Am Abend folgt das Highlight des Tages: In der Neuauflage des Vorjahresfinals fordert Gastgeber Schweiz die USA heraus.

Die Eidgenossen brennen vor heimischem Publikum auf die Revanche für das verlorene Endspiel 2025 und wollen dem Champion den Weg zum erneuten Triumph erschweren. LIVE-Ticker>>>

Die Spiele am 1. WM-Tag: