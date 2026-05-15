NEWS

Eishockey-WM heute LIVE - die Spiele am Freitag (15.5.)

Alle Spiele & Ergebnisse vom Freitag (15.5.) im Ticker! USA vs. Schweiz – schlägt der Gastgeber den Champion? Hier geht's zu den Live-Scores!

Eishockey-WM heute LIVE - die Spiele am Freitag (15.5.) Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Eishockey-WM 2026 geht los: Der Puck schlittert wieder über das Eis!

Am heutigen Freitag stehen gleich absolute Top-Begegnungen auf dem Programm. Spielplan der WM>>

Die Fans dürfen sich auf packende Duelle der Eishockey-Großmächte freuen, wenn es in der Vorrunde um wichtige Punkte für den Aufstieg in die K.o.-Phase geht.

Deutschland eröffnet gegen Finnland

Bereits am Nachmittag warten echte Kracher: Während Deutschland gegen Finnland (LIVE) um den ersten Sieg kämpft, duellieren sich mit Kanada und Schweden zwei absolute Medaillenkandidaten.

LIVE-Ticker der Eishockey-WM>>>

Gastgeber Schweiz fordert Weltmeister

Am Abend folgt das Highlight des Tages: In der Neuauflage des Vorjahresfinals fordert Gastgeber Schweiz die USA heraus.

Die Eidgenossen brennen vor heimischem Publikum auf die Revanche für das verlorene Endspiel 2025 und wollen dem Champion den Weg zum erneuten Triumph erschweren. LIVE-Ticker>>>

Die Spiele am 1. WM-Tag:

Mehr zum Thema

Österreichs WM der Wahrheit

Österreichs WM der Wahrheit

Eishockey WM
4
Eishockey-WM 2026: Spielplan der Gruppe B

Eishockey-WM 2026: Spielplan der Gruppe B

Eishockey WM
Eishockey-WM 2026: Spielplan der Gruppe A mit Österreich

Eishockey-WM 2026: Spielplan der Gruppe A mit Österreich

Eishockey WM
1
NHL: Canadiens führen - Golden Knights im Conference-Finale

NHL: Canadiens führen - Golden Knights im Conference-Finale

NHL
2
Oilers trennen sich nach Erstrunden-Aus von Trainer

Oilers trennen sich nach Erstrunden-Aus von Trainer

NHL
7
So liefen die letzten 10 Weltmeisterschaften des ÖEHV-Teams

So liefen die letzten 10 Weltmeisterschaften des ÖEHV-Teams

Eishockey WM
1
Head Coach verlässt Pioneers Vorarlberg

Head Coach verlässt Pioneers Vorarlberg

ICE Hockey League
3

Kommentare

Wintersport Eishockey Eishockey-WM Eishockey-WM 2026