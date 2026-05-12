These: Entscheidungsspiele zum WM-Start sind ein enormer Nachteil

Maximilian Girschele:

Muss Österreich nicht bei jeder WM um den Klassenerhalt bangen?

Teamchef Roger Bader hat zuletzt nicht ohne Grund auf das Ungarn-Spiel 2023 verwiesen, in dem das ÖEHV-Team nur mit Ach und Krach nicht über die Klippe ging.

Die letzten beiden Endrunden, allen voran natürlich die sensationelle 2025 in Schweden, waren schöne Erfolge, die es zu schätzen gilt. Denn ein Viertelfinale ist alles andere als selbstverständlich. Unter den heurigen Umständen gilt das umso mehr.

Diverse Verletzungen und Spieler, die (noch) weit von ihrer Top-Form entfernt sind, machen die Aufgabe in Zürich sicher nicht leichter. Letztlich wird die Klasse aber gehalten - über das Wie wird in zehn Jahren keiner mehr fragen.

Bernd Freimüller:

Grundsätzlich wird Österreich immer erst nach unten schauen müssen, bevor der Blick nach oben geht. Auch wenn einige "Ausfälle" natürlich keine sind (Brian Lebler, Michael Raffl), ist das heurige Aufgebot vor allem in der Offensive schon krass reduziert.

Das Turnier wird daher zum Lackmus-Test, ob die (unzweifelhaft) breitere Spielerauswahl der letzten Jahre jetzt wirklich schon für eine A-WM bereit ist. Einige Cracks sind neu, andere müssen in der Hierarchie aufsteigen und abliefern.

Das muss gegen Teams wie Ungarn oder Großbritannien reichen, sonst wäre das ein arger Rücksetzer.