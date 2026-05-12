Hier siehst du die WM-Spiele 2026 des ÖEHV-Teams im TV

Es geht wieder los! Am 15. Mai startet die Eishockey-A-Weltmeisterschaft in der Schweiz.

Mit von der Partie ist abermals das österreichische Nationalteam, das sich mit so einigen hochkarätigen Gegnern messen muss.

Selbstverständlich kannst du bei den Spielen der heimischen Eishockey-Asse von zuhause aus mitfiebern. Der ORF zeigt alle Partien der Österreicher sowie weitere Spiele live.

Die TV-Termine im Überblick:

Freitag, 15. Mai

20:00 Uhr, ORF SPORT +

Schweiz – USA

Samstag, 16. Mai

12:05 Uhr, ORF 1

Großbritannien – Österreich

Sonntag, 17. Mai

16:05 Uhr, ORF ON bzw. 16:30 Uhr, ORF SPORT + und 17:00 Uhr, ORF 1

Österreich – Ungarn

Dienstag, 19. Mai

16:05 Uhr, ORF 1

Lettland – Österreich

Mittwoch, 20. Mai

16:05 Uhr, ORF 1

Österreich – Schweiz

20:15 Uhr, ORF SPORT +

USA – Deutschland

Samstag, 23. Mai

20:15 Uhr, ORF SPORT +

Österreich – Deutschland

Sonntag, 24. Mai

20:15 Uhr, ORF SPORT +

Finnland – Österreich

Dienstag, 26. Mai

16:05 Uhr, ORF 1

USA – Österreich

Donnerstag, 28. Mai

16:10 Uhr, ORF SPORT + und ORF ON

Viertelfinale

20:15 Uhr, ORF SPORT +

Viertelfinale

Samstag, 30. Mai

15:10 Uhr, ORF ON / 16:00 Uhr, ORF SPORT +

Semifinale 1

19:50 Uhr, ORF ON / 20:00 Uhr, ORF SPORT +

Semifinale 2

Sonntag, 31. Mai

20:15 Uhr, ORF SPORT +

Finale

Der Spielplan der Gruppe A mit Österreich >>>

Der Spielplan der Gruppe B >>>