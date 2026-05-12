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Hier siehst du die WM-Spiele 2026 des ÖEHV-Teams im TV

Am 15. Mai startet die Eishockey-A-Weltmeisterschaft. Mit dabei: Österreich. Wo du das Großereignis live mitverfolgen kannst:

Hier siehst du die WM-Spiele 2026 des ÖEHV-Teams im TV Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Es geht wieder los! Am 15. Mai startet die Eishockey-A-Weltmeisterschaft in der Schweiz.

Mit von der Partie ist abermals das österreichische Nationalteam, das sich mit so einigen hochkarätigen Gegnern messen muss.

Selbstverständlich kannst du bei den Spielen der heimischen Eishockey-Asse von zuhause aus mitfiebern. Der ORF zeigt alle Partien der Österreicher sowie weitere Spiele live.

Die TV-Termine im Überblick:

Freitag, 15. Mai
20:00 Uhr, ORF SPORT +
Schweiz – USA

Samstag, 16. Mai
12:05 Uhr, ORF 1
Großbritannien – Österreich

Sonntag, 17. Mai
16:05 Uhr, ORF ON bzw. 16:30 Uhr, ORF SPORT + und 17:00 Uhr, ORF 1
Österreich – Ungarn

Dienstag, 19. Mai
16:05 Uhr, ORF 1
Lettland – Österreich

Mittwoch, 20. Mai
16:05 Uhr, ORF 1
Österreich – Schweiz

20:15 Uhr, ORF SPORT +
USA – Deutschland

Samstag, 23. Mai
20:15 Uhr, ORF SPORT +
Österreich – Deutschland

Sonntag, 24. Mai
20:15 Uhr, ORF SPORT +
Finnland – Österreich

Dienstag, 26. Mai
16:05 Uhr, ORF 1
USA – Österreich

Donnerstag, 28. Mai
16:10 Uhr, ORF SPORT + und ORF ON
Viertelfinale

20:15 Uhr, ORF SPORT +
Viertelfinale

Samstag, 30. Mai
15:10 Uhr, ORF ON / 16:00 Uhr, ORF SPORT +
Semifinale 1

19:50 Uhr, ORF ON / 20:00 Uhr, ORF SPORT +
Semifinale 2

Sonntag, 31. Mai
20:15 Uhr, ORF SPORT +
Finale

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