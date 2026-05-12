Hier siehst du die WM-Spiele 2026 des ÖEHV-Teams im TV

Es geht wieder los! Am 15. Mai startet die Eishockey-A-Weltmeisterschaft in der Schweiz.
Mit von der Partie ist abermals das österreichische Nationalteam, das sich mit so einigen hochkarätigen Gegnern messen muss.
Selbstverständlich kannst du bei den Spielen der heimischen Eishockey-Asse von zuhause aus mitfiebern. Der ORF zeigt alle Partien der Österreicher sowie weitere Spiele live.
Die TV-Termine im Überblick:
Freitag, 15. Mai
20:00 Uhr, ORF SPORT +
Schweiz – USA
Samstag, 16. Mai
12:05 Uhr, ORF 1
Großbritannien – Österreich
Sonntag, 17. Mai
16:05 Uhr, ORF ON bzw. 16:30 Uhr, ORF SPORT + und 17:00 Uhr, ORF 1
Österreich – Ungarn
Dienstag, 19. Mai
16:05 Uhr, ORF 1
Lettland – Österreich
Mittwoch, 20. Mai
16:05 Uhr, ORF 1
Österreich – Schweiz
20:15 Uhr, ORF SPORT +
USA – Deutschland
Samstag, 23. Mai
20:15 Uhr, ORF SPORT +
Österreich – Deutschland
Sonntag, 24. Mai
20:15 Uhr, ORF SPORT +
Finnland – Österreich
Dienstag, 26. Mai
16:05 Uhr, ORF 1
USA – Österreich
Donnerstag, 28. Mai
16:10 Uhr, ORF SPORT + und ORF ON
Viertelfinale
20:15 Uhr, ORF SPORT +
Viertelfinale
Samstag, 30. Mai
15:10 Uhr, ORF ON / 16:00 Uhr, ORF SPORT +
Semifinale 1
19:50 Uhr, ORF ON / 20:00 Uhr, ORF SPORT +
Semifinale 2
Sonntag, 31. Mai
20:15 Uhr, ORF SPORT +
Finale
Der Spielplan der Gruppe A mit Österreich >>>
Der Spielplan der Gruppe B >>>