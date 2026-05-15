Buffalo Sabres Buffalo Sabres BUF Montreal Canadiens Montreal Canadiens MTL
Endstand
3:6
3:2 , 0:3 , 0:1
  • Jason Zucker
  • Josh Doan
  • Konsta Helenius
  • Cole Caufield
  • Alexandre Texier
  • Josh Anderson
  • Jake Evans
  • Nick Suzuki
  • Ivan Demidov
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NHL: Canadiens führen - Golden Knights im Conference-Finale

Während die Vegas Golden Knights ihren Platz im Conference-Finale buchen, führen die Montreal Canadiens in ihrer Serie wieder.

NHL: Canadiens führen - Golden Knights im Conference-Finale Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Montreal Canadiens dürfen weiter vom Einzug ins Conference-Finale träumen!

In Spiel fünf der "Best-of-Seven-Serie" in den NHL Playoffs gelingt den Kanadiern ein 6:3-Auswärtserfolg bei den Buffalo Sabres. Damit stellt Montreal in der Serie auf 3:2.

Die Anfangsphase ist mit fünf Treffern umkämpft und ein ständiges Hin und Her. Dabei führt Buffalo nach elf Minuten durch Tore von Zucker (2.), Doan (8.) und Helenius (11.) zwischenzeitlich mit 3:2. Für die Canadiens netzen Caufield (7.) und Texier (8.).

Ab dem zweiten Drittel ziehen die Gäste das Tempo aber enorm an und drehen die Partie durch Treffer von Anderson (29.), Evans (37.), Suzuki (38.) und Demidov (44.) zu ihren Gunsten.

ÖEHV-Export David Reinbacher kommt beim Auswärtserfolg nicht zum Einsatz. Spiel Nummer sechs in Montreal ist in der Nacht auf Sonntag (2 Uhr). Bereits sicher im Finale warten die Carolina Hurricanes.

Finale im Westen steht

Fix im Western-Conference-Finale sind dafür die Vegas Golden Knights. Die setzen sich in der Nacht auf Freitag klar mit 5:1 bei den Anaheim Ducks durch und marschieren damit mit einem Gesamtscore von 4:2 ins Finale.

Dort wartet nun Colorado Avalanche.

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