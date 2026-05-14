So liefen die letzten 10 Weltmeisterschaften des ÖEHV-Teams

Der Startschuss zur Eishockey-WM 2026 fällt bald!

Für das ÖEHV-Nationalteam wird es dabei sofort im ersten Spiel gegen Großbritannien ernst (Samstag, ab 12:20 im LIVE-Ticker).

Zur Einstimmung auf das Großereignis in der Schweiz blickt die LAOLA1-Redaktion zurück auf heimische Sensationserfolge, bittere WM-Partien, großartige Leistungen und kontroverse Abstiege in der jüngeren Vergangenheit.

Österreichs Abschneiden bei den letzten 10 Weltmeisterschaften: