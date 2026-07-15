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Auf Schalke! Eishockey-WM 2027 startet mit Freiluftspiel

Gastgeber Deutschland wird das Eröffnungsspiel gegen Vizeweltmeister Schweiz in Gelsenkirchen bestreiten.

Auf Schalke! Eishockey-WM 2027 startet mit Freiluftspiel Foto: © imago sportfotodienst
Textquelle: © LAOLA1
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Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 wird mit einem Highlight eröffnet.

Am 13. Mai stehen sich Gastgeber Deutschland und Vizeweltmeister Schweiz in einem Freiluftspiel in der Fußball-Arena auf Schalke gegenüber. Anpfiff in Gelsenkirchen wird um 20:20 Uhr sein.

"Ich kann mir kein größeres Event als dieses vorstellen", sagte Matti Nurminen, Generalsekretär des Weltverbands IIHF.

2010 wurde Weltrekord aufgestellt

Schon 2010 war die Eishockey-WM in der Veltins-Arena gestartet, damals wurde mit 77.803 Zuschauern ein Weltrekord für eine Outdoor-Partie aufgestellt, der mittlerweile überboten wurde. Im kommenden Jahr sollen rund 62.000 Fans Platz finden.

Beide Teams sind Teil der Österreich-Gruppe B, die in Mannheim ausgespielt wird. Weitere Gegner des ÖEHV-Teams sind Titelverteidiger Finnland, Schweden, Lettland, Slowenien und Aufsteiger Ukraine.

So liefen die letzten Weltmeisterschaften des ÖEHV-Teams

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