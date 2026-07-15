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Olympiasiegerin im Alter von nur 53 Jahren verstorben
Bis 2003 war Galina Kuklewa im Biathlon-Weltcup aktiv. Nun ist die Olympiasiegerin in der Nacht auf den 14. Juli verstorben.
Die ehemalige Biathletin Galina Kuklewa ist verstorben.
Wie der Pressedienst des russischen Verbandes mitteilte, starb die einstige Profi-Wintersportlerin im Alter von nur 53 Jahren.
Kuklewa holte bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano Gold im Sprint und sicherte sich zudem drei WM-Titel mit der Staffel. In ihrer Karriere gewann sie insgesamt neun Weltcuprennen.
Zur Todesursache wurden bislang keine Angaben gemacht.