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Olympiasiegerin im Alter von nur 53 Jahren verstorben

Bis 2003 war Galina Kuklewa im Biathlon-Weltcup aktiv. Nun ist die Olympiasiegerin in der Nacht auf den 14. Juli verstorben.

Olympiasiegerin im Alter von nur 53 Jahren verstorben
Textquelle: © LAOLA1
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Die ehemalige Biathletin Galina Kuklewa ist verstorben.

Wie der Pressedienst des russischen Verbandes mitteilte, starb die einstige Profi-Wintersportlerin im Alter von nur 53 Jahren.

Kuklewa holte bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano Gold im Sprint und sicherte sich zudem drei WM-Titel mit der Staffel. In ihrer Karriere gewann sie insgesamt neun Weltcuprennen.

Zur Todesursache wurden bislang keine Angaben gemacht.

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