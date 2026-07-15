Olympiasiegerin im Alter von nur 53 Jahren verstorben

Die ehemalige Biathletin Galina Kuklewa ist verstorben.

Wie der Pressedienst des russischen Verbandes mitteilte, starb die einstige Profi-Wintersportlerin im Alter von nur 53 Jahren.

Kuklewa holte bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano Gold im Sprint und sicherte sich zudem drei WM-Titel mit der Staffel. In ihrer Karriere gewann sie insgesamt neun Weltcuprennen.

Zur Todesursache wurden bislang keine Angaben gemacht.