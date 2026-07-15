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Schock nach WM-Halbfinale: Versuchter Einbruch bei Lamine Yamal

Der Einbruchsversuch konnte in der Nacht auf Mittwoch vom privaten Sicherheitsdienst des 19-Jährigen noch vereitelt werden.

Schock nach WM-Halbfinale: Versuchter Einbruch bei Lamine Yamal Foto: © IMAGO / EPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Unbekannte haben versucht, in das Haus des spanischen Fußball-Nationalspielers Lamine Yamal bei Barcelona einzubrechen.

Der Einbruchsversuch sei in der Nacht auf Mittwoch vom privaten Sicherheitsdienst des 19-Jährigen vereitelt worden, berichteten die Zeitung "La Vanguardia" und weitere spanische Medien unter Berufung auf die Behörden.

Nur wenige Stunden zuvor hatte Yamal mit Spanien bei der WM in den USA nach einem Halbfinal-Sieg über Frankreich (2:0) das Endspiel erreicht.

Die katalanische Polizei bestätigte auf Anfrage den Vorfall, nicht aber die Identität des betroffenen Hausbesitzers. Dementiert wurden die Berichte zugleich nicht. Man habe Ermittlungen aufgenommen und fahnde nach den unerkannt entkommenen Tätern, hieß es.

Anwesen gehörte früher Pique und Shakira

Laut dem Bericht von "La Vanguardia" entdeckte ein Wachmann auf Überwachungskameras gegen vier Uhr zwei Männer auf einer der Grundstücksmauern des Anwesens in Esplugues de Llobregat. Demnach wurden in der Gegend in der Nacht mindestens zwei weitere Einbrüche verübt.

Immer wieder werden Häuser prominenter Fußballprofis in Europa Ziel von Einbrecherbanden.

Das Anwesen des Stürmers des FC Barcelona ist in Spanien auch deshalb bekannt, weil es früher dem ehemaligen Fußballstar Gerard Pique und der Sängerin Shakira gehörte. Nach dem Kauf veröffentlichte Yamal mehrfach Bilder des Hauses und der Außenanlagen in sozialen Netzwerken.

Bilder: Das waren die WM-Bälle seit 1970

1970 - Mexiko
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