Frankreich Frankreich FRA Spanien Spanien ESP
Endstand
0:2
0:1 , 0:1
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Keine Rote gegen Olise? Schiedsrichter-Experte bewertet Szene

In der 14. Minute gab es bereits den ersten Aufreger des WM-Halbfinals. Experte Patrick Ittrich analysiert die Szene. Und auch Mats Hummels meldet sich zu Wort.

Keine Rote gegen Olise? Schiedsrichter-Experte bewertet Szene Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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Bereits in der 14. Minute hätte Michael Olise im WM-Halbfinale gegen Spanien (zum Spielbericht >>>) des Feldes verwiesen werden können.

Nach einem harten Einsteigen gegen Rodri stand der Bayern-Legionär früh im Mittelpunkt einer strittigen Szene. Der französische Offensivspieler traf seinen Gegenspieler mit offener Sohle, blieb aber auf dem Platz.

"MagentaTV" hat beim ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich nachgefragt. Dieser sagt, dass die Szene "das Zeug für eine Rote Karte hat."

Mats Hummels: "Es ist ein WM-Halbfinale"

Auch Mats Hummels, der ebenfalls bei MagentaTV bei der Weltmeisterschaft im Einsatz ist, analysiert: "Im Standbild sieht es natürlich sehr fies aus. Es ist für mich aufgrund der fehlenden Intensität nur Gelb, weil er eben nicht durchgeht."

Aber: "Es war nicht weit weg von einer Roten Karte, das muss man klar sagen."

Hummels verweist aber auch auf die Bedeutung des Spiels: "Laut Schiedsrichter-Lehrbuch ja, laut dem wie ich Fußball sehe, nein. Man muss bedenken, auch wenn es doof ist, es ist ein WM-Halbfinale, 14. Minute. Am 3. Spieltag der Bundesliga gibst du dafür Rot, im Champions-League-Halbfinale oder WM-Halbfinale nicht mehr."

Letztlich hatte die Entscheidung jedoch kaum Einfluss auf den Ausgang der Partie. Spanien setzte sich souverän mit 2:0 durch.

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