Vienna Capitals schließen Kaderplanung mit Ex-NHL-Stürmer ab

Name
Vertrag bis
TOR:
Sebastian Wraneschitz
2028
Max Zimmermann
2027
ABWEHR:
Nick Bailen
2027
Simon Bourque
2027
Dominic Hackl
2027
Lorenz Lindner
2027
Nelson Nogier
2027
Ramon Schnetzer
2028
Devin Steffler
2028
Raphael Wolf
2027
ANGRIFF:
Sam Antonitsch
2027
Shane Gersich
2027
Jeremy Gregoire
2027
Konstantin Komarek
2028
Felix Koschek
2027
Scott Kosmachuk
2027
Christof Kromp
2028
Benjamin Lanzinger
2027
Jakob Lilja
2028
Senna Peeters
2027
Marco Richter
2027
Linden Vey
2027
Leon Wallner
2027
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