Eishockey-Top-Nationen: Wer schaut in eine gute Zukunft?

Nach drei Viertelfinal-Niederlagen jetzt wieder Gold – das finnische Eishockey ist wieder im Kommen, ohne je richtig weg gewesen zu sein. Vielleicht fehlt es auch in den nächsten Jahren im Vergleich zu den anderen Top-Nationen an dem einen oder anderen Spitzenmann, aber das kann Sisu mitunter wettmachen.

Finnland sollte auch bei einer Rückkehr von Russland in oder nahe den Top-4-Nationen rangieren.

Schweden (5./4.)

Der letzte Titel stammt von 2018, heuer war nicht zum ersten Mal im Viertelfinale Schluss. Am Spielermaterial liegt es nicht und der Nachschub sollte auch nicht versiegen – siehe Ivar Stenberg, Viggo Björck und Gold bei der U20 nach unzähligen Anläufen.

Vielleicht hilft ja der Trainerwechsel vom glücklosen Sam Hallam auf Rikard Grönborg, um die Tre Kronor wieder nach oben zu pushen.

Tschechien (6./5.)

Nach dem WM-Titel vor zwei Jahren sah sich Headcoach Radim Rulik als unangreifbar an und hielt seinen Goldjungs sowie vor allem Extraliga-Cracks über die Maßen die Treue, was in drei enttäuschenden Turnieren endete. Er wechselt jetzt nach Kladno, Nachfolger Zdenek Motak (61) und der neue GM Patrik Elias sollen die Spielerauswahl mit offeneren Augen angehen.

Dieser Pool ist aber doch kleiner als bei den Spitzennationen, auch wenn in puncto Goalies ein goldenes Zeitalter anbrechen könnte. Tschechien ist und bleibt ein Team des zweiten Viertels der 16 A-Nationen.

Deutschland (7./7.)

Vor gar nicht langer Zeit noch vor der Schweiz, was sich in den letzten Jahren aber gründlich drehte. Beide Nationen verfügten über einen limitierten Nachwuchspool – bestes Beispiel dafür: In der U18 treten beide nächstes Jahr in der Division 1A an. Die Schweiz kann das aber mit ihren Spitzenkräften (noch) besser kompensieren.

Unangenehm: Ausgerechnet vor der Heim-WM muss jetzt nach der Entlassung von Harold Kreis ein neuer Headcoach her. Noch kein direkter Grund für den Abfall, aber für die Zukunft besorgniserregend: Die erleichterten Einbürgerungsgesetze machen die neun Legionäre pro DEL-Team immer mehr zu einer bedeutungslosen Zahl.

Slowakei (8./8.)

Für die Slowakei wird eine Viertelfinalteilnahme (drei bei den letzten zehn Turnieren) immer ein Coup bleiben, kein anderes Team ist so in der Mitte der Rangliste einzementiert wie die Slowaken. Die großartigen Jahrgänge 2003 und 2004 blieben und bleiben weiter die Ausnahme in einem durchschnittlichen Spielerpool, auch herausragende Coaches bringt unser Nachbarland einfach nicht hervor.

Die Slowakei gehört eher zum dritten als zum zweiten Viertel unter den WM-Nationen, auch wenn der achte Platz noch anderes aussagt.

Lettland (9./10.)

Umbau bei laufendem Betrieb: Alleine vom Olympia-Aufgebot drei Monate zuvor unterschied sich der WM-Kader in 13 (!) Positionen, endlich gingen (oder wurden gegangen) Oldies wie Kaspars Daugavins oder Roberts Bukarts in die wohlverdiente (Team-)Pension.

Lettland wird in den nächsten Jahren stark von Zu- oder Absagen ihrer Nordamerika-Legionäre abhängig sein – kein Wunder, dass Goalgetter Eduards Tralmarks während des Turniers nachgemeldet wurde. Das verjüngte Team sollte sich im dritten Viertel ansiedeln können, mit Deutschland oder der Slowakei um die Viertelfinal-Plätze kämpfen.

Dänemark (10./9.)

Dem dritten Platz vom Vorjahr stehen acht Turniere ohne Viertelfinale davor und danach entgegen. Was auch gegen einen großen Aufschwung spricht: Im Gegensatz zu Lettland, Norwegen, aber auch Österreich steht der große Umbau noch bevor. WM-Cracks wie Philip Bruggisser, Markus Lauridsen, Jesper Jensen Aabo und die Super-Oldies Morten Poulsen und Frederik Storm nähern sich mit großen Schritten ihrem Ablaufdatum an.

In den letzten sechs NHL-Drafts wurden auch nur zwei Dänen gezogen, es stehen also nicht unbedingt viele Ausnahmetalente vor der Türe. Die nächsten Jahre könnten für Dänemark zäh werden, vor allem wenn Russland wieder dazukommt.

Norwegen (11./12.)

Letztes Jahr mit Ach und Krach dem Abstieg entronnen, heuer mit einem Erfolg gegen Kanada Dritter – wo ist das wahre Norwegen eishockeytechnisch angesiedelt? Wohl in der Mitte dieser Extreme, mit der Chance auf einen Stammplatz im dritten Viertel. Im Gegensatz zu Dänemark konnte das lange überalterte Team noch rechtzeitig erneuert werden, da schwachen Jahrgängen zuletzt weit stärkere folgten.

Bester Beweis dafür: Die U18 bestreitet 2026 ihr fünftes Turnier in Folge in der Top-Gruppe. Neben den Supertalenten dieser Jahre mit Stian Solberg und Michael Brandsegg-Nygard traten heuer auch Noah Steen, Tinus Luc Koblar und Mikkel Erikssen in den Vordergrund. Sie sollten in den nächsten Jahren den Nukleus eines Teams bilden, das sich im dritten WM-Viertel einreihen könnte.