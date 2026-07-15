Neuer Nachname: Ex-ÖSV-Läuferin hat geheiratet

Erst vergangene Woche vermeldete die ehemalige Weltcup-Läuferin Hannah Köck via Social Media ihre Verlobung, nur wenige Tage später wurde auch schon geheiratet.

"Es war unvergesslich. Danke an alle", schreibt die 31-jährige Tirolerin via Instagram. Zusätzlich postet sie die besten Schnappschüsse, die sie mit ihrem frischgebackenen Ehemann Marco und Sohn Liam zeigen.

Einen neuen Familiennamen gibt es übrigens auch: Die ehemalige ÖSV-Athletin trägt künftig den Namen Urban.

Die Tirolerin zog sich 2020 aus dem aktiven Skisport zurück. Davor sammelte die Slalom-Spezialistin 15 Einsätze im Alpinen Ski-Weltcup.