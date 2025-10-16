Nächster Sieg für Kasper und Detroit Red Wings

Der Erfolgslauf von Marco Kasper und den Detroit Red Wings geht weiter. Mit dem 4:1-Sieg gegen Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers sorgt das Franchise aus Michigan für eine echte Überraschung.

Im ersten Drittel haben die Hausherren noch Pech, die Latte steht der Führung im Weg. Diese gelingt Appleton dann früh im zweiten Drittel (23.). Im Powerplay stellt Kane mit einem strammen Schuss von der rechten Seite auf 2:0 (30.).

Die Gäste können durch Marchand zwischenzeitlich verkürzen (35.), doch im Finish machen die Hausherren dann alles klar: Appleton (59.) und Rasmussen (60.) sorgen mit späten Empty-Net-Toren für die endgültige Entscheidung zugunsten der Detroit Red Wings.

Auch für die Buffalo Sabres (8:4 gegen Ottawa Senators) und die Utah Mammoth (3:1 Calgary Flames) gab es Heimsiege. Im Duell zwischen St. Louis Blues und den Chicago Blackhawks konnten sich die Gäste aus Chicago mit 8:3 durchsetzen.