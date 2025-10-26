Linzer Schützenfest! Black Wings bezwingen Fehervar deutlich

Die Black Wings feiern in der 14. Runde der win2day ICE Hockey League einen klaren 7:1-Heimsieg über Fehervar AV19.

Für einen Traumstart sorgen dabei die Stahlstädter. Travis Barron bringt die Linzer nach nur 69 Sekunden schon in Führung. Ken Ograjensek erhöht zugunsten der Linzer noch in den ersten zehn Minuten zum 2:0 (9.).

Noch vor dem ersten Pausenabschnitt sorgen die Black Wings für mehr als klare Verhältnisse. Ryan MacKinnon (16.), Shawn St-Amant (18.) und Sean Collins (20.) erzielen drei weitere Treffer zur 5:0-Pausenführung.

Linzer vor heimischer Kulisse in Torlaune

Nur drei Minuten nach der ersten Pause darf auch Brian Lebler in Überzahl über einen Treffer jubeln (23./PP). Daraufhin verwalten die Linzer die deutliche Führung, sorgen aber auch für weitere Offensivakzente.

Drake Rymsha gelingt für Fehervar per Shorhander der Ehrentreffer (44./SH). Für den Schlusspunkt sorgt aber Henrik Neubauer für die Linzer (51.).

Damit verbuchen die Black Wings (10 Punkte) nach dem Overtime-Erfolg in Graz den zweiten Erfolg am Wochenende und geben die Rote Laterne an die Pioneers Vorarlberg ab. Fehervar (16 Pkt.) bleibt hingegen am neunten Platz.

Trotz 1:3-Rückstand! Bozen darf im Penalty-Shootout in Budapest jubeln

Der HC Bozen bezwingt indes Budapest mit einem 5:4-Auswärtssieg n.P..

Dabei bejubeln die Südtiroler kurz vor der ersten Pause in Überzahl den Führungstreffer. Luca Frigo netzt zum 1:0 zugunsten der "Füchse" ein (20./PP). Budapest dreht allerdings die Partie mit starken Minuten im Mitteldrittel.

Budapest jubelt in sieben Minuten über drei Treffer

Denn Brady Shaw (28.), Jussi Tammela (30.) und Andras Mihalik (35.) sorgen binnen sieben Spielminuten für eine 3:1-Führung der Ungarn. Bozen findet aber noch vor dem dritten Abschnitt in die Partie zurück.

Matt Bradley (37.) und Brett Pollock (40.) bringen den HCB zum 3:3-Ausgleich. Shaw schnürt aber für Budapest zum 4:3 seinen Doppelpac (44.). Auch Frigo netzt aber aufseiten der Südtiroler im dritten Abschnitt ein zweites Mal zum 4:4 ein (50.).

Daher folgt eine Overtime in Budapest, die allerdings ohne Torerfolg endet. Die Südtiroler dürfen letztlich im Penalty-Shootout dank Daniel Mantenuto über die zwei Zähler jubeln.

Damit setzen sich die Südtiroler (26 Punkte) weiterhin im ICE-Spitzenkampf fest. Budapest bleibt indes mit 17 Zählern im Tabellenmittelfeld.