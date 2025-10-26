Kaspers Red Wings drehen 0:4 gegen St. Louis

Die Detroit Red Wings fahren am Samstag den sechsten NHL-Saisonsieg ein - dabei sieht es die längste Zeit gar nicht danach aus. Obwohl man im zweiten Drittel zwischenzeitlich 0:4 zurückliegt, besiegt man die St. Louis Blues am Ende 6:4.

Jordan Kyrou (8.), Jake Neighbours (13., 24.) und Pavel Buchnevich (21./PP) bringen die Blues 4:0 in Front - doch dann die Wende. Jonatan Berggren (28./PP), Emmitt Finnie (39.) und J.T. Compher (40.) bringen Detroit noch im zweiten Abschnitt auf 3:4 heran.

Im letzten Drittel drehen die Red Wings das Spiel dann komplett: Alex DeBrincat (51.) und Simon Edvinsson (51., 59./EN) sorgen für den Detroit-Sieg. Für Marco Kasper geht sich zwar kein Scorerpunkt aus, dafür steht er 18:14 Minuten auf dem Eis.

Damit halten die Red Wings bei zwölf Punkten nach neun Saisonspielen.

Rossi-Assist bei Wild-Niederlage

Die Minnesota Wild müssen sich Utah Mammoth am Samstag 2:6 geschlagen geben. Marco Rossi kann mit einem Assist zum zwischenzeitlichen 2:3 anschreiben.

Davor bringen Michael Cooley (1., 4./PP) und Nick Schmaltz (5.) Utah mit 3:0 in Führung, Marcus Johansson (16., 36./PP) verkürzt jedoch aus Sicht der Wild. J.J. Peterka (54.), Schmaltz (56.) und John Marino (60./EN) machen letztlich aber den Sieg für Utah perfekt.

Rossi bekommt 16:14 Minuten Eiszeit, während Minnesota bei sieben Punkten nach neun Saisonspiel kleben bleibt.