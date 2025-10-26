-
Jonatan Berggren
-
Emmitt Finnie
-
J.T. Compher
-
Alex DeBrincat
-
Simon Edvinsson
-
-
Jordan Kyrou
-
Jake Neighbours
-
Pawel Butschnewitsch
-
Jake Neighbours
Kaspers Red Wings drehen 0:4 gegen St. Louis
Detroit gelingt gegen die St. Louis Blues ein beeindruckendes Comeback. Marco Rossi schreibt bei einer Niederlage mit einem Scorerpunkt an.
Die Detroit Red Wings fahren am Samstag den sechsten NHL-Saisonsieg ein - dabei sieht es die längste Zeit gar nicht danach aus. Obwohl man im zweiten Drittel zwischenzeitlich 0:4 zurückliegt, besiegt man die St. Louis Blues am Ende 6:4.
Jordan Kyrou (8.), Jake Neighbours (13., 24.) und Pavel Buchnevich (21./PP) bringen die Blues 4:0 in Front - doch dann die Wende. Jonatan Berggren (28./PP), Emmitt Finnie (39.) und J.T. Compher (40.) bringen Detroit noch im zweiten Abschnitt auf 3:4 heran.
Im letzten Drittel drehen die Red Wings das Spiel dann komplett: Alex DeBrincat (51.) und Simon Edvinsson (51., 59./EN) sorgen für den Detroit-Sieg. Für Marco Kasper geht sich zwar kein Scorerpunkt aus, dafür steht er 18:14 Minuten auf dem Eis.
Damit halten die Red Wings bei zwölf Punkten nach neun Saisonspielen.
Rossi-Assist bei Wild-Niederlage
Die Minnesota Wild müssen sich Utah Mammoth am Samstag 2:6 geschlagen geben. Marco Rossi kann mit einem Assist zum zwischenzeitlichen 2:3 anschreiben.
Davor bringen Michael Cooley (1., 4./PP) und Nick Schmaltz (5.) Utah mit 3:0 in Führung, Marcus Johansson (16., 36./PP) verkürzt jedoch aus Sicht der Wild. J.J. Peterka (54.), Schmaltz (56.) und John Marino (60./EN) machen letztlich aber den Sieg für Utah perfekt.
Rossi bekommt 16:14 Minuten Eiszeit, während Minnesota bei sieben Punkten nach neun Saisonspiel kleben bleibt.