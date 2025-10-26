-
Grazer Pflichtsieg über Pioneers nach Trainer-Entlassung
Die 99ers dürfen sich nach der Trennung von Ex-Coach Harry Lange über drei Zähler freuen. Für die Steirer ist es der erste Heimsieg nach fast einem Monat.
Die Graz99ers setzten sich in der 14. Runde der win2day ICE Hockey League mit einem 4:1-Heimerfolg über die Pioneers Vorarlberg durch.
Damit sorgen die Linzer nur einen Tag nach der Trennung mit sofortiger Wirkung von Ex-Headcoach Harry Lange für positive Schlagzeilen (99ers sorgen für nächste Trainerentlassung).
Dabei dominieren die 99ers den ersten Spielabschnitt. Paul Huber trifft auch zur verdienten 1:0-Führung (5.). Nico Brunner erhöht noch vor der erste Pausensirene zum 2:0 für die Steirer (12.).
Grazer bleiben klar dominant
Auch danach lassen die Grazer keine Zweifel am Heimsieg aufkommen. Marcus Vela netzt zur komfortablen 3:0-Führung in Überzahl ein (28./PP). Auf Seiten der Vorarlberger schreibt Kevin Macierzynski allerdings im Mittelabschnitt auch einmal zum 1:3 an (30.).
Dennoch bleiben die Grazer deutlich tonangebender. Josh Currie markiert letztlich in der Schlussphase den letzten Torerfolg zum 4:1-Endstand (58.).
Damit kehren die Steirer (25 Punkte) nach zwei Pleiten wieder auf die Siegerstraße zurück. Hingegen rutschen die Pioneers (8) nach dem klaren Linzer-Heimerfolg an das Tabellenende ab.