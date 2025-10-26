Grazer Pflichtsieg über Pioneers nach Trainer-Entlassung

Die Graz99ers setzten sich in der 14. Runde der win2day ICE Hockey League mit einem 4:1-Heimerfolg über die Pioneers Vorarlberg durch.

Damit sorgen die Linzer nur einen Tag nach der Trennung mit sofortiger Wirkung von Ex-Headcoach Harry Lange für positive Schlagzeilen (99ers sorgen für nächste Trainerentlassung).

Dabei dominieren die 99ers den ersten Spielabschnitt. Paul Huber trifft auch zur verdienten 1:0-Führung (5.). Nico Brunner erhöht noch vor der erste Pausensirene zum 2:0 für die Steirer (12.).

Grazer bleiben klar dominant

Auch danach lassen die Grazer keine Zweifel am Heimsieg aufkommen. Marcus Vela netzt zur komfortablen 3:0-Führung in Überzahl ein (28./PP). Auf Seiten der Vorarlberger schreibt Kevin Macierzynski allerdings im Mittelabschnitt auch einmal zum 1:3 an (30.).

Dennoch bleiben die Grazer deutlich tonangebender. Josh Currie markiert letztlich in der Schlussphase den letzten Torerfolg zum 4:1-Endstand (58.).

Damit kehren die Steirer (25 Punkte) nach zwei Pleiten wieder auf die Siegerstraße zurück. Hingegen rutschen die Pioneers (8) nach dem klaren Linzer-Heimerfolg an das Tabellenende ab.