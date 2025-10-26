Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99 Pioneers Vorarlberg Pioneers Vorarlberg PIV
Endstand
4:1
2:0 , 1:1 , 1:0
  • Paul Huber
  • Nico Brunner
  • Marcus Vela
  • Josh Currie
  • Kevin Macierzynski
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Grazer Pflichtsieg über Pioneers nach Trainer-Entlassung

Die 99ers dürfen sich nach der Trennung von Ex-Coach Harry Lange über drei Zähler freuen. Für die Steirer ist es der erste Heimsieg nach fast einem Monat.

Grazer Pflichtsieg über Pioneers nach Trainer-Entlassung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Graz99ers setzten sich in der 14. Runde der win2day ICE Hockey League mit einem 4:1-Heimerfolg über die Pioneers Vorarlberg durch.

Damit sorgen die Linzer nur einen Tag nach der Trennung mit sofortiger Wirkung von Ex-Headcoach Harry Lange für positive Schlagzeilen (99ers sorgen für nächste Trainerentlassung).

Dabei dominieren die 99ers den ersten Spielabschnitt. Paul Huber trifft auch zur verdienten 1:0-Führung (5.). Nico Brunner erhöht noch vor der erste Pausensirene zum 2:0 für die Steirer (12.).

Grazer bleiben klar dominant

Auch danach lassen die Grazer keine Zweifel am Heimsieg aufkommen. Marcus Vela netzt zur komfortablen 3:0-Führung in Überzahl ein (28./PP). Auf Seiten der Vorarlberger schreibt Kevin Macierzynski allerdings im Mittelabschnitt auch einmal zum 1:3 an (30.).

Dennoch bleiben die Grazer deutlich tonangebender. Josh Currie markiert letztlich in der Schlussphase den letzten Torerfolg zum 4:1-Endstand (58.).

Damit kehren die Steirer (25 Punkte) nach zwei Pleiten wieder auf die Siegerstraße zurück. Hingegen rutschen die Pioneers (8) nach dem klaren Linzer-Heimerfolg an das Tabellenende ab.

Mehr zum Thema

ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Graz - Pioneers, Linz - Fehervar

ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Graz - Pioneers, Linz - Fehervar

ICE Hockey League
1
Die One-Man-Show bei den Graz99ers

Die One-Man-Show bei den Graz99ers

ICE Hockey League
16
Capitals beenden Pioneers-Fluch nach 1:3-Rückstand

Capitals beenden Pioneers-Fluch nach 1:3-Rückstand

ICE Hockey League
5
Linzer Schützenfest! Black Wings bezwingt Fehervar deutlich

Linzer Schützenfest! Black Wings bezwingt Fehervar deutlich

ICE Hockey League
ICE Hockey League LIVE: Vienna Capitals - Pioneers Vorarlberg

ICE Hockey League LIVE: Vienna Capitals - Pioneers Vorarlberg

ICE Hockey League
Nächstes Trainer-Aus in der win2day ICE Hockey League

Nächstes Trainer-Aus in der win2day ICE Hockey League

ICE Hockey League
13
Innsbruck zwingt den VSV überraschend in die Knie

Innsbruck zwingt den VSV überraschend in die Knie

ICE Hockey League
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey Pioneers Vorarlberg Graz99ers