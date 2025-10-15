Dallas Stars Dallas Stars DAL Minnesota Wild Minnesota Wild MIN
Endstand
5:2
2:0 , 1:0 , 2:2
  • Esa Lindell
  • Wyatt Johnston
  • Matt Duchene
  • Radek Faksa
  • Roope Hintz
  • Matt Boldy
  • Kirill Kaprizov
NEWS

Rossi und Minnesota müssen sich Dallas beugen

Minnesota kämpft sich nach einem frühen Rückstand zwar nochmal ran, muss sich am Ende aber trotzdem deutlich geschlagen geben.

Rossi und Minnesota müssen sich Dallas beugen Foto: © getty
Kommentare

Für NHL-Legionär Marco Rossi und sein Team Minnesota Wild setzt es auswärts bei den Dallas Stars eine bittere 2:5-Niederlage.

Die Partie startet für Minnesota schon schlecht. Schon in der 6. Minute geht Dallas durch einen Treffer von Esa Lindell in Führung. Wyatt Johnston erhöht noch im ersten Drittel dank eines Power-Play-Tors auf 2:0 (17.).

Auch im zweiten Drittel starten die Stars fulminant rein und erhöhen im Power Play durch Matt Duchene auf einen Drei-Tore-Vorsprung (22.).

Wild kämpfen sich nochmal ran

Erst im letzten Drittel zeigen die Wild, dass auch sie Tore schießen können. In der 44. Minute ist es zunächst Matt Boldy, der für die Wild anschreiben kann, ehe Kirill Kaprizov in der 54. Minute im Power Play sogar noch der Anschlusstreffer gelingt.

Daraufhin setzt Minnesota alles auf eine Karte und versucht noch die Overtime zu erzwingen. Doch die Texaner sind es, die durch zwei Empty-Net-Tore von Radek Faksa (59.) und Roope Hintz (60.) auf den 5:2-Endstand stellen.

In der Tabelle der Central Divison stehen Rossi und sein Team nun mit vier Punkten aus vier Spielen auf dem sechsten Platz. Dallas hingegen steht noch ohne Niederlage mit sechs Punkten aus drei Spielen auf dem zweiten Rang der selben Divison.

Kommentare

