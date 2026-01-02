Auch die Linemates von Rossi sollten im Laufe der Zeit rotieren: Anfangs noch mit Brock Boeser und Jake DeBrusk (beide heuer grottenschlecht) im Einsatz, spielte er auch schon mit Evander Kane zusammen. Beim letzten Spiel waren Conor Garland und Öhgren seine Winger. Alles natürlich ein Riesenunterschied zu Linemates wie Matt Boldy und Kirill Kaprizov in Minnesota.

Rossis bis jetzt überschaubare Bilanz in acht Spielen: Ein Tor, ein Assist und -5. Daran wird sich auch in den nächsten Spielen nichts ändern, Rossi fällt nach einem geblockten Schuss einige Zeit aus (alle Infos >>>). Hoffentlich nicht wieder ein Bruch wie bei den Wild...

Wie sieht es überhaupt um die Center bzw. Forwards der Canucks aus?

Mehr Quantität als Qualität und das wird noch drastischer: Die langzeitverletzten Teddy Blueger und Filip Chytil (nach unzähligen Gehirnerschütterungen) stehen wieder im Eistraining, könnten in den nächsten Wochen dazukommen.

Die Centerachse würde daher im Vergleich zu Rossis Debüt, als die beiden und Pettersson nicht zur Verfügung standen, völlig neu aussehen. Drew O'Connor würde wohl auf den Flügel zurückkehren, David Kämpf und Faceoff-Ass Aatu Räty wären weitere potentielle Pivots.

Aber schon jetzt verfügen die Canucks über 14 Forwards, mit Blueger und Chytil wären es dann 16, die in die AHL geschickten Arshdeep Bains und Lukas Reichel gar nicht eingerechnet. Auch nur logisch, denn mit Huges ging ein Defender, mit Rossi und Öhgren kamen zwei Forwards.

Genug Quantität also, die Qualität ist aber gruselig: Elias Pettersson (sein hochdortierter Vertrag mit 11,5 Millilonen Dollar pro Jahr schaut von Tag zu Tag problematischer aus) ist mit 23 Punkten der Topscorer des Teams, das sagt schon alles.

Trades stehen vor der Tür

Rossi sollte mit einigen Spielern nicht zu enge Bande aufbauen - nicht, dass diese faule Äpfel wären (am Kampfgeist scheitern die Canucks nicht), aber schon in Kürze wird der Ausverkauf, der mit Hughes begonnen hat, weitergehen.

GM Patrik Allvin betrieb zwar Verbalakrobatik und dichtete den Rebuild in einen "Hybrid Retool" um, aber klar ist: Die Canucks sind im Ausverkaufmodus und wissen, dass eine erfolgreiche Zukunft weit enfernt liegt.

Schon vor dem Hughes-Trade verständigten Allvin und James Rutherford (die Aufgabenverteilung zwischen den beiden ist für Außenstehende nicht leicht zu durchschauen) die restlichen 31 Teams, dass alle Cracks, deren Verträge nach der Saison auslaufen, zu haben seien.

Das gilt also für Defender Derek Forbort (Saison wohl schon vorbei), Blueger (muss sich erst wieder präsentieren), Linus Karlsson (zuletzt auffällig, aber wohl mit wenigen Interessenten), Kämpf (heuer schon gratis per Waivers zu haben) und vor allem Evander Kane und Kiefer Sherwood.