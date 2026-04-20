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Absagen! ÖEHV-Team muss bei WM auf Rossi und Kasper verzichten

Das Eishockey-Nationalteam muss zwei Hiobsbotschaften verkraften. Beide NHL-Stürmer sind nicht fit und werden Österreich in Zürich nicht verstärken.

Absagen! ÖEHV-Team muss bei WM auf Rossi und Kasper verzichten Foto: © GEPA
Maximilian Girschele
Textquelle: © LAOLA1
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Österreich muss bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 ohne Marco Rossi und Marco Kasper auskommen.

Die NHL-Stürmer haben dem Nationalteam nach dem Ende ihrer Saison bei den Vancouver Canucks und Detroit Red Wings abgesagt. Das bestätigt Teamchef Roger Bader gegenüber LAOLA1.

"Beide haben mich persönlich angerufen und darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie für die WM ausfallen. Das ist natürlich schade, ändert aber nichts an unseren Zielen", sagt Bader.

Fußverletzung nicht vollständig verheilt

Rossi war in der abgelaufenen Spielzeit zwei Mal am Fuß verletzt, konnte deshalb nur 50 der 82 Grunddurchgangsspiele bestreiten.

Bei einer CT-Untersuchung nach dem letzten Saisonspiel wurde festgestellt, dass die Verletzung noch nicht vollständig verheilt sei.

Der Vorarlberger verstärkte das Nationalteam letztmals bei der WM 2024 in Prag, dort sind ihm sechs Punkte in sieben Spielen gelungen.

Auch Kasper nicht fit

Kasper plagten Knieprobleme, das genaue Ausmaß wurde bei einer MRT-Untersuchung festgestellt. Er muss sich in den nächsten Wochen einer Therapie unterziehen, die eine Teilnahme an der WM verunmöglicht.

Der Kärntner war Teil der erfolgreichen WM 2025 in Stockholm, die für Österreich erst im Viertelfinale endete. Der Center war einer der absoluten Leistungsträger und steuerte vier Tore sowie drei Assists bei.

Für Detroit bestritt der 22-Jährige heuer 81 Partien, dabei verzeichnete er neun Treffer und zehn Vorlagen.

Ebenfalls kein Thema sind David Reinbacher, der sich mit den Montreal Canadiens in den Playoffs der NHL befindet, und Vinzenz Rohrer, der zu den Laval Rocket (AHL) beordert wurde.

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