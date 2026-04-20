Nach Overtime
3:40:1 , 2:1 , 1:1
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Darren Raddysh
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Brandon Hagel
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Brandon Hagel
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Josh Anderson
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Juraj Slafkovsky
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Juraj Slafkovsky
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Juraj Slafkovsky
NEWS
NHL-Playoffs: Overtime-Sieg für die Canadiens
Die Kanadier setzen sich in einem ausgeglichenen Duell am Ende knapp in der Verlängerung durch. Slafkovsky wird zum Matchwinner.
Die Montreal Canadiens gewinnen Spiel eins der NHL-Playoffs!
Der Klub aus Kanada setzt sich in einem ausgeglichenen Spiel auswärts bei den Tampa Bay Lightning nach Overtime mit 4:3 durch.
Mann des Spiels für die Canadiens wird Juraj Slafkovsky mit drei Treffern. Die Entscheidung fällt in der Verlängerung nach einem Power-Play. ÖEHV-Export David Reinbacher kommt beim knappen Auswärtserfolg nicht zum Einsatz.
Im Parallelspiel schlägt Colorado Avalanche die Los Angeles Kings mit 2:1. Die Vegas Golden Knights gewinnen gegen Utah Mammoth 4:2 und die Buffalo Sabres biegen die Boston Bruins mit 4:3.