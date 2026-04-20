NHL-Playoffs: Overtime-Sieg für die Canadiens

Die Montreal Canadiens gewinnen Spiel eins der NHL-Playoffs!

Der Klub aus Kanada setzt sich in einem ausgeglichenen Spiel auswärts bei den Tampa Bay Lightning nach Overtime mit 4:3 durch.

Mann des Spiels für die Canadiens wird Juraj Slafkovsky mit drei Treffern. Die Entscheidung fällt in der Verlängerung nach einem Power-Play. ÖEHV-Export David Reinbacher kommt beim knappen Auswärtserfolg nicht zum Einsatz.

Im Parallelspiel schlägt Colorado Avalanche die Los Angeles Kings mit 2:1. Die Vegas Golden Knights gewinnen gegen Utah Mammoth 4:2 und die Buffalo Sabres biegen die Boston Bruins mit 4:3.