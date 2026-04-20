Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning TBL Montreal Canadiens Montreal Canadiens MTL
Nach Overtime
3:4
0:1 , 2:1 , 1:1
  • Darren Raddysh
  • Brandon Hagel
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  • Josh Anderson
  • Juraj Slafkovsky
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NHL-Playoffs: Overtime-Sieg für die Canadiens

Die Kanadier setzen sich in einem ausgeglichenen Duell am Ende knapp in der Verlängerung durch. Slafkovsky wird zum Matchwinner.

NHL-Playoffs: Overtime-Sieg für die Canadiens Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Montreal Canadiens gewinnen Spiel eins der NHL-Playoffs!

Der Klub aus Kanada setzt sich in einem ausgeglichenen Spiel auswärts bei den Tampa Bay Lightning nach Overtime mit 4:3 durch.

Mann des Spiels für die Canadiens wird Juraj Slafkovsky mit drei Treffern. Die Entscheidung fällt in der Verlängerung nach einem Power-Play. ÖEHV-Export David Reinbacher kommt beim knappen Auswärtserfolg nicht zum Einsatz.

Im Parallelspiel schlägt Colorado Avalanche die Los Angeles Kings mit 2:1. Die Vegas Golden Knights gewinnen gegen Utah Mammoth 4:2 und die Buffalo Sabres biegen die Boston Bruins mit 4:3.

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