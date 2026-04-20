Salzburg: Ein neuer Ansatz und das erfolgreiche Leiden

"Der Matchplan ist aufgegangen", freut sich Jannik Schuster.

Der FC Red Bull Salzburg hat seine Lehren aus der jüngsten Heimniederlage gegen die Wiener Austria gezogen und sich mit einem 3:1-Sieg in der Generali-Arena revanchiert.

Ein neues Rezept

Das Erfolgsrezept in der letztlich spielentscheidenden ersten Hälfte war so gar nicht die altbekannte Red-Bull-Schule. Hohes, aggressives Pressing? Nix da.

"Wir haben ihnen den Ball hingeschoben und gesagt: Macht mal", grinst Tim Drexler, "wir sind im Block stabil gestanden. Das ist dann extrem schwer für den Gegner."

Trainer Daniel Beichler hat diesen Ansatz nach einer Analyse der vorangegangenen Duelle mit den Veilchen gewählt: "Es passiert gegen sie sehr häufig immer das Gleiche, sie stellen sich hinten flach auf, spielen einen kurzen Pass und überschlagen. Das Pressing ist also sehr oft wirkungslos."

Überraschte Veilchen

Schuster ergänzt: "Wenn wir weiter hinten stehen, haben wir wenigstens von dort die Möglichkeit, zu pressen."

Und das gelang gut, weil die Austria mit einem anders eingestellten Gegner gerechnet hatte. Und weil sie im Spielaufbau ungewohnte Schwächen offenbarte.

FAK-Kapitän Manfred Fischer ärgert sich: "Das hätte uns ja eigentlich komplett in die Karten gespielt. Sie tun uns den Gefallen, pressen nicht an – da haben wir eigentlich eine Riesenstärke und super Lösungen. Aber wir machen komplett das Gegenteil, spielen die Bälle in die Mitte und verlieren sie dort."