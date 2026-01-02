Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins PIT Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Nach Overtime
4:3
2:1 , 0:1 , 1:1
  • Sidney Crosby
  • Sidney Crosby
  • Blake Lizotte
  • Kris Letang
  • James Van Riemsdyk
  • Andrew Copp
  • Alex DeBrincat
NEWS

Kasper sammelt Assist bei knapper Detroit-Niederlage

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge müssen die Detroit Red Wings wieder eine Niederlage hinnehmen. Der Kärntner verbucht seine dritte Torvorlage.

Die Detroit Red Wings mit Marco Kasper müssen zum Auftakt des neuen Jahres eine 3:4-Niederlage nach Overtime gegen die Pittsburgh Penguins hinnehmen.

Im ersten Drittel gibt Sidney Crosby den Ton an und bringt die Penguins mit zwei Treffern früh auf Kurs.

Die Red Wings zeigen jedoch Moral: James van Riemsdyk nach Assist von Kasper, dessen Direktabnahme in Überzahl abgefälscht wird, und Andrew Copp gleichen mit Toren in der 18. und 22. Minute aus und stellen noch vor der zweiten Drittelpause auf 2:2.

Kasper mit geringster Eiszeit aller Detroit-Spieler

In der intensiven Schlussphase fallen weitere Treffer auf beiden Seiten. Zunächst bringt Blake Lizotte die Penguins erneut in Führung, doch Detroit antwortet spät: Alex DeBrincat trifft in der 58. Minute zum verdienten Ausgleich und erzwingt die Overtime.

Dort entscheidet schließlich Kris Letang die Partie zugunsten von Pittsburgh und fixiert den 4:3-Sieg.

Kasper erhält mit 9:06 Minuten die geringste Eiszeit aller Detroit-Spieler. Er gewinnt 50 Prozent seiner Anspiele, verteilt vier Hits und blockt einen Torschuss. Der 21-Jährige hält nach 41 Saisonspielen bei je drei Toren und Vorlagen.

