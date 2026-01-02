Marco Rossi muss erneut eine Zwangspause einlegen.

Der 24-jährige Vorarlberger fehlt den Vancouver Canucks aufgrund einer Unterkörperverletzung zumindest für eine Woche. Auch Teamkollege Conor Garland fällt vorerst aus. Dies teilte Head Coach Adam Foote bei einer Trainingseinheit am Donnerstag mit.

Beide Spieler erlitten ihre Blessuren bei der 3:6-Niederlage gegen die Philadelphia Flyers, Rossi nachdem er im zweiten Drittel von einem Puck am linken Fuß getroffen wurde.

Wieder der linke Fuß

Diesen hatte sich der Mittelstürmer erst Mitte Oktober, damals noch in Diensten der Minnesota Wild, bei einem geblockten Schuss ausgerechnet gegen die Flyers gebrochen.

Rossi verpasste daraufhin eine Partie, kehrte jedoch für elf Spiele wieder aufs Eis zurück, ehe er vor seinem Trade nach Vancouver über ein Monat aussetzen musste.

"Beim Röntgen hat es nicht schlimm ausgehen", erklärt er den "Vorarlberger Nachrichten". Eine CT-Untersuchung soll genaueren Aufschluss über den Verletzungsgrad geben, der Center hofft, "dass es nur eine Blessur ist."

Verpasst Rossi das Duell mit Kasper?

Coach Foote sagte: "Wir werden ihren Status in einer Woche erneut evaluieren."

Rossi und Garland verpassen damit sicher die kommenden Heimspiele gegen die Seattle Kraken (Samstag, 4:30 Uhr MEZ) und Boston Bruins (Sonntag, 4:00 Uhr MEZ).

Am 9. Jänner (1:00 Uhr MEZ) würde auf Rossi das Österreicher-Duell mit Marco Kasper und den Detroit Red Wings warten. Der 21-jährige Kärntner verbuchte in der vergangenen Nacht einen Assist gegen die Pittsburgh Penguins (Spielbericht >>>).