Die win2day ICE Hockey League geht nach einer vollgepackten Woche mit drei Runden in die erste Länderspielpause.

Teams wie die Black Wings Linz würden angesichts ihrer aktuellen Form liebend gerne direkt weiterspielen, für Red Bull Salzburg etwa hätte der Break dagegen zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können.

Eishockey-Experte Maximilian Girschele blickt in seinem Power Ranking auf die aktuellen Trends der 13 ICE-Teams. Die Rang-Veränderungen der Mannschaften beziehen sich auf das Power Ranking der Vorwoche.

Das Power Ranking der 6. Ausgabe >>>

In die Bewertung fließen neben den Ergebnissen der vergangenen Spieltage freilich auch Verletzungen und sonstige Auffälligkeiten ein.