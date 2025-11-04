Paul Sintschnig: Nächster Halt, Nationalteam

"Ich muss noch meine Tasche packen", lächelt Paul Sintschnig am Sonntag in den Katakomben der Wiener Steffl-Arena. Viel Zeit bleibt dem 16-Jährigen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr.

Tags darauf versammelte sich das Eishockey-Nationalteam bereits um 12:00 Uhr in Salzburg und stieg gemeinsam in den Bus nach Landshut. Dort wird der gebürtige Klagenfurter mit Österreich am Deutschland-Cup teilnehmen und viele Blicke auf sich ziehen.

Das prestigeträchtige Vier-Nationen-Turnier stellt den nächsten Halt und vorläufigen Höhepunkt in seiner jungen Karriere dar. Es ist auch eine Bestätigung für den eingeschlagenen Weg - Sintschnig hat sich im Sommer gegen Angebote aus dem Ausland und für Villach entschieden.

Bewusst den atypischen Weg gewählt

In den letzten Jahren sind viele rot-weiß-rote Talente im Jugend-Alter in die Schweiz, Schweden oder gar nach Nordamerika gegangen. Der Erfolg gibt Marco Rossi, Marco Kasper, Vinzenz Rohrer oder David Reinbacher Recht.

Doch Sintschnig hat bewusst den VSV und das gewohnte Umfeld gewählt. Auch aufgrund der Tatsache, dass die Jugendförderung bei den "Adlern" seit jeher ein hohes Gut ist und ihm die Chance eingeräumt wurde, sich bei den Profis zu beweisen.

Und mit einer tollen Vorbereitung hat sich der Youngster seinen Platz erkämpft. "Wenn mir jemand das Vertrauen gibt, schaue ich, dass ich es nutze und das Vertrauen zurückgebe", sagt Sintschnig zu LAOLA1.

Steiler Aufstieg

Er gibt selbst zu, noch gar nicht begriffen zu haben, "wie schnell alles geht."

Am 12. September hat der Flügelstürmer in der win2day ICE Hockey League debütiert. Exakt zwei Wochen später erzielte er zwei Tore in Linz und wurde zum jüngsten Doppelpacker in der Liga-Historie.