NEWS

Paul Sintschnig: Nächster Halt, Nationalteam

Der steile Aufstieg führt den 16-Jährigen mit dem ÖEHV-Team zum Deutschland-Cup. Schwimmt er dort ebenfalls gleich mit?

Paul Sintschnig: Nächster Halt, Nationalteam Foto: © GEPA
Maximilian Girschele
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

"Ich muss noch meine Tasche packen", lächelt Paul Sintschnig am Sonntag in den Katakomben der Wiener Steffl-Arena. Viel Zeit bleibt dem 16-Jährigen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr.

Tags darauf versammelte sich das Eishockey-Nationalteam bereits um 12:00 Uhr in Salzburg und stieg gemeinsam in den Bus nach Landshut. Dort wird der gebürtige Klagenfurter mit Österreich am Deutschland-Cup teilnehmen und viele Blicke auf sich ziehen.

Das prestigeträchtige Vier-Nationen-Turnier stellt den nächsten Halt und vorläufigen Höhepunkt in seiner jungen Karriere dar. Es ist auch eine Bestätigung für den eingeschlagenen Weg - Sintschnig hat sich im Sommer gegen Angebote aus dem Ausland und für Villach entschieden.

Bewusst den atypischen Weg gewählt

In den letzten Jahren sind viele rot-weiß-rote Talente im Jugend-Alter in die Schweiz, Schweden oder gar nach Nordamerika gegangen. Der Erfolg gibt Marco Rossi, Marco Kasper, Vinzenz Rohrer oder David Reinbacher Recht.

Doch Sintschnig hat bewusst den VSV und das gewohnte Umfeld gewählt. Auch aufgrund der Tatsache, dass die Jugendförderung bei den "Adlern" seit jeher ein hohes Gut ist und ihm die Chance eingeräumt wurde, sich bei den Profis zu beweisen.

Und mit einer tollen Vorbereitung hat sich der Youngster seinen Platz erkämpft. "Wenn mir jemand das Vertrauen gibt, schaue ich, dass ich es nutze und das Vertrauen zurückgebe", sagt Sintschnig zu LAOLA1.

Steiler Aufstieg

Er gibt selbst zu, noch gar nicht begriffen zu haben, "wie schnell alles geht."

Am 12. September hat der Flügelstürmer in der win2day ICE Hockey League debütiert. Exakt zwei Wochen später erzielte er zwei Tore in Linz und wurde zum jüngsten Doppelpacker in der Liga-Historie.

test
Paul Sintschnig hat sofort eingeschlagen
Foto: ©GEPA

Inzwischen steht der Sohn von Ex-KAC-Spieler Christian Sintschnig bei 13 ICE-Einsätzen, vier Toren und zwei Assists. Hinzu kommen drei Punkte aus drei Spielen bei den Zeller Eisbären in der Alps Hockey League, wohin er kurzfristig geschickt wurde.

Der 16-Jährige strahlt: "Ich genieße es einfach und schaue, dass ich viel Eiszeit bekomme, damit ich mich trotzdem auch weiterentwickle. Alle geben mir so viele Tipps, das hilft mir sehr." Genauso wie die Extra-Arbeit, die er täglich im Training verrichtet.

"Sehr gute" Entwicklung

VSV-Coach Tray Tuomie bewertet seine Entwicklung mit einem "Sehr gut".

Der gebürtige US-Amerikaner erläutert: "Er hat wirklich eingeschlagen. Wir haben ihn überall eingesetzt, egal ob 1. oder 4. Linie. Er hat auch bereits im Powerplay und Penalty Killing gespielt."

Daran wird sich im Saisonverlauf auch nichts ändern. Tuomie betont: "Ich will ihn überall testen und ihm die Chance geben. Es ist eine lange Saison, er muss genauso seine Leistung bringen - und momentan macht er das."

Erwartungen bremsen

Dass der blutjunge Angreifer nicht nur spielerisch zu überzeugen weiß, sondern auch dazu bereit ist, seine Finger schmutzig zu machen, zeigte er in Wien.

Einmal scheute er vor einem "Scrum" nicht zurück, kurz darauf verzeichnete er einen wichtigen Block in der Defensivzone. "Solche Dinge macht er auch gut", nickt Tuomie anerkennend.

"Wir müssen nicht ihn selbst bremsen, aber die Erwartungen von außen an ihn."

VSV-Coach Tray Tuomie

Der Coach ist sich sicher, dass Sintschnig seinen Weg machen werde, denn: "Er zählt weltweit zu den Top-Spielern in seinem Jahrgang."

Dass der Teenager womöglich zu hoch fliegen könnte, glaubt Tuomie nicht, betont aber: "Wir müssen nicht ihn selbst bremsen, aber die Erwartungen von außen an ihn."

Mentale Reife

Die steigen aber unweigerlich an, wenn ein Highlight dem nächsten folgt.

Das ist gewissermaßen charakterbildend und vielleicht auch gar nicht von Nachteil, denn der Hype um seine Person bleibt dem 16-Jährigen in Zeiten von Social Media und Co. natürlich nicht verborgen.

Deshalb spricht es für seine mentale Reife, wenn er erklärt, dass ihn etwa das Beisein von NHL-Scouts bei seinen Spielen noch zu sehr beeinflusse und er noch lernen müsse, diese auszublenden.

Schwimmt auch Sintschnig im Nationalteam?

Die nächsten Möglichkeiten dazu könnten sich im Nationalteam bieten.

Für Teamchef Roger Bader war schon Anfang Oktober klar, dass er Sintschnig nach Landshut mitnehmen werde. Es ist das Markenzeichen des Schweizers, junge Spieler früh ins kalte Wasser zu werfen.

2022 hat David Reinbacher seine ersten Nationalteam-Einsätze beim Deutschland-Cup gesammelt, 2023 war dies Vinzenz Rohrer vorbehalten und 2024 hat Gregor Biber seine Chance eindrucksvoll genutzt.

Warum sollte Sintschnig dies nicht ebenfalls gelingen? Er blickt der Aufgabe jedenfalls frohen Mutes entgegen: "Ich schaue, dass ich das Beste daraus mache und einfach Spaß habe."

Der Rest passiert dann von selbst.

Ranking: Österreichs beste Eishockey-Jahrgänge seit 1995

Ranking: Österreichs beste Eishockey-Jahrgänge seit 1995
Jahrgang 1995
Jahrgang 1996

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

ICE: Wem kommt die Pause (nicht) gelegen?

ICE: Wem kommt die Pause (nicht) gelegen?

ICE Hockey League
Leistungsträger fehlt dem ÖEHV-Team beim Deutschland-Cup

Leistungsträger fehlt dem ÖEHV-Team beim Deutschland-Cup

Eishockey
McDavid mit 1.100. Scorerpunkt bei Niederlage von Edmonton

McDavid mit 1.100. Scorerpunkt bei Niederlage von Edmonton

NHL
Erster ICE-Klub wird auf Trainersuche fündig

Erster ICE-Klub wird auf Trainersuche fündig

ICE Hockey League
Cole Bardreau: Pustertals heimlicher Erfolgsgarant

Cole Bardreau: Pustertals heimlicher Erfolgsgarant

ICE Hockey League
Die besten ÖFB-Torschützen in der Champions League

Die besten ÖFB-Torschützen in der Champions League

Champions League
5
Operation! ÖSV-Abfahrer verpasst erste Speed-Rennen in den USA

Operation! ÖSV-Abfahrer verpasst erste Speed-Rennen in den USA

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport ÖEHV-Nationalteam Eishockey LAOLA1+ VSV Deutschland-Cup Tray Tuomie Paul Sintschnig Maximilian Girschele