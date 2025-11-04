Spieler
Verein
TOR:
David Kickert
EC Red Bull Salzburg
Atte Tolvanen
EC Red Bull Salzburg
Florian Vorauer
KAC
ABWEHR:
Dominic Hackl
Vienna Capitals
Thimo Nickl
KAC
Tobias Sablattnig
KAC
Ramon Schnetzer
Pioneers Vorarlberg
Patrick Söllinger
Black Wings Linz
Paul Stapelfeldt
Graz99ers
Clemens Unterweger
KAC
Bernd Wolf
EHC Kloten (SUI)
Kilian Zündel
Graz99ers
ANGRIFF:
Oliver Achermann
HC La Chaux-de-Fonds (SUI)
Lukas Haudum
Graz99ers
Paul Huber
Graz99ers
Mario Huber
EC Red Bull Salzburg
Lukas Kainz
Graz99ers
Oskar Maier
Pioneers Vorarlberg
Vinzenz Rohrer
ZSC Lions (SUI)
Peter Schneider
EC Red Bull Salzburg
Simeon Schwinger
KAC
Paul Sintschnig
VSV
Lucas Thaler
EC Red Bull Salzburg
Leon Wallner
Vienna Capitals
Dominic Zwerger
HC Ambri-Piotta (SUI)
Vor dem Deutschland-Cup: Nächster Ausfall beim ÖEHV-Team
Teamchef Roger Bader nominiert einen Capitals-Angreifer nach.
Österreichs Eishockey-Nationalteam muss beim Deutschland-Cup nicht nur auf Benjamin Baumgartner, sondern auch auf Salzburg-Crack Benjamin Nissner verzichten.
Teamchef Roger Bader reagiert auf Nissners Ausfall und nominiert Angreifer Leon Wallner von den Vienna Capitals nach. Der 23-Jährige absolvierte 2025 bislang neun Länderspiele und hält in der win2day ICE Hockey League bei vier Treffern.
Baumgartner musste wegen einer Unterkörperverletzung absagen, bei Nissner nennt der ÖEHV keinen Ausfallgrund.
Duelle auf hohem Niveau
Beim Deutschland-Cup in Landshut geht es für Österreich gegen die Olympia-Teilnehmer Deutschland, Slowakei und Lettland.
Salzburgs Peter Schneider führt das ÖEHV-Team als Kapitän an und erwartet drei schwere Spiele: "Es ist nicht alltäglich, dass man gegen so starke Teams spielen darf in der regulären Saison. Das sind Partien auf höchstem Niveau. Es ist für uns als Mannschaft ein wichtiger Schritt in der Entwicklung in Hinblick auf die WM. Auch auf individueller Ebene. Wir haben einige junge Spieler dabei, für die sind das wichtige Einsätze, um das Level kennenzulernen, da mitzuhalten und sich nicht verstecken zu müssen."
Österreich ist zum vierten Mal in Folge beim Deutschland-Cup dabei.