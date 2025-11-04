NEWS

Vor dem Deutschland-Cup: Nächster Ausfall beim ÖEHV-Team

Teamchef Roger Bader nominiert einen Capitals-Angreifer nach.

Österreichs Eishockey-Nationalteam muss beim Deutschland-Cup nicht nur auf Benjamin Baumgartner, sondern auch auf Salzburg-Crack Benjamin Nissner verzichten.

Teamchef Roger Bader reagiert auf Nissners Ausfall und nominiert Angreifer Leon Wallner von den Vienna Capitals nach. Der 23-Jährige absolvierte 2025 bislang neun Länderspiele und hält in der win2day ICE Hockey League bei vier Treffern.

Baumgartner musste wegen einer Unterkörperverletzung absagen, bei Nissner nennt der ÖEHV keinen Ausfallgrund.

Duelle auf hohem Niveau

Beim Deutschland-Cup in Landshut geht es für Österreich gegen die Olympia-Teilnehmer Deutschland, Slowakei und Lettland.

Salzburgs Peter Schneider führt das ÖEHV-Team als Kapitän an und erwartet drei schwere Spiele: "Es ist nicht alltäglich, dass man gegen so starke Teams spielen darf in der regulären Saison. Das sind Partien auf höchstem Niveau. Es ist für uns als Mannschaft ein wichtiger Schritt in der Entwicklung in Hinblick auf die WM. Auch auf individueller Ebene. Wir haben einige junge Spieler dabei, für die sind das wichtige Einsätze, um das Level kennenzulernen, da mitzuhalten und sich nicht verstecken zu müssen."

Österreich ist zum vierten Mal in Folge beim Deutschland-Cup dabei.

Der Kader für den Deutschland-Cup:

Spieler

Verein

TOR:

David Kickert

EC Red Bull Salzburg

Atte Tolvanen

EC Red Bull Salzburg

Florian Vorauer

KAC

ABWEHR:

Dominic Hackl

Vienna Capitals

Thimo Nickl

KAC

Tobias Sablattnig

KAC

Ramon Schnetzer

Pioneers Vorarlberg

Patrick Söllinger

Black Wings Linz

Paul Stapelfeldt

Graz99ers

Clemens Unterweger

KAC

Bernd Wolf

EHC Kloten (SUI)

Kilian Zündel

Graz99ers

ANGRIFF:

Oliver Achermann

HC La Chaux-de-Fonds (SUI)

Lukas Haudum

Graz99ers

Paul Huber

Graz99ers

Mario Huber

EC Red Bull Salzburg

Lukas Kainz

Graz99ers

Oskar Maier

Pioneers Vorarlberg

Vinzenz Rohrer

ZSC Lions (SUI)

Peter Schneider

EC Red Bull Salzburg

Simeon Schwinger

KAC

Paul Sintschnig

VSV

Lucas Thaler

EC Red Bull Salzburg

Leon Wallner

Vienna Capitals

Dominic Zwerger

HC Ambri-Piotta (SUI)

