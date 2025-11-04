Vor dem Deutschland-Cup: Nächster Ausfall beim ÖEHV-Team

Österreichs Eishockey-Nationalteam muss beim Deutschland-Cup nicht nur auf Benjamin Baumgartner, sondern auch auf Salzburg-Crack Benjamin Nissner verzichten.

Teamchef Roger Bader reagiert auf Nissners Ausfall und nominiert Angreifer Leon Wallner von den Vienna Capitals nach. Der 23-Jährige absolvierte 2025 bislang neun Länderspiele und hält in der win2day ICE Hockey League bei vier Treffern.

Baumgartner musste wegen einer Unterkörperverletzung absagen, bei Nissner nennt der ÖEHV keinen Ausfallgrund.

Duelle auf hohem Niveau

Beim Deutschland-Cup in Landshut geht es für Österreich gegen die Olympia-Teilnehmer Deutschland, Slowakei und Lettland.

Salzburgs Peter Schneider führt das ÖEHV-Team als Kapitän an und erwartet drei schwere Spiele: "Es ist nicht alltäglich, dass man gegen so starke Teams spielen darf in der regulären Saison. Das sind Partien auf höchstem Niveau. Es ist für uns als Mannschaft ein wichtiger Schritt in der Entwicklung in Hinblick auf die WM. Auch auf individueller Ebene. Wir haben einige junge Spieler dabei, für die sind das wichtige Einsätze, um das Level kennenzulernen, da mitzuhalten und sich nicht verstecken zu müssen."

Österreich ist zum vierten Mal in Folge beim Deutschland-Cup dabei.

Der Kader für den Deutschland-Cup: