Spieler
Verein
TOR:
David Kickert
EC Red Bull Salzburg
Atte Tolvanen
EC Red Bull Salzburg
Florian Vorauer
KAC
ABWEHR:
Dominic Hackl
Vienna Capitals
Thimo Nickl
KAC
Tobias Sablattnig
KAC
Ramon Schnetzer
Pioneers Vorarlberg
Patrick Söllinger
Black Wings Linz
Paul Stapelfeldt
Graz99ers
Clemens Unterweger
KAC
Bernd Wolf
EHC Kloten (SUI)
Kilian Zündel
Graz99ers
ANGRIFF:
Oliver Achermann
HC La Chaux-de-Fonds (SUI)
Lukas Haudum
Graz99ers
Paul Huber
Graz99ers
Mario Huber
EC Red Bull Salzburg
Lukas Kainz
Graz99ers
Oskar Maier
Pioneers Vorarlberg
Benjamin Nissner
EC Red Bull Salzburg
Vinzenz Rohrer
ZSC Lions (SUI)
Peter Schneider
EC Red Bull Salzburg
Simeon Schwinger
KAC
Paul Sintschnig
VSV
Lucas Thaler
EC Red Bull Salzburg
Dominic Zwerger
HC Ambri-Piotta (SUI)
Leistungsträger fehlt dem ÖEHV-Team beim Deutschland-Cup
Teamchef Roger Bader muss den Schweiz-Legionär aufgrund einer Unterkörperverletzung vorgeben. An seiner Stelle rückt ein Stürmer von den Pioneers Vorarlberg nach.
Österreichs Eishockey-Nationalteam muss beim Deutschland-Cup ohne Benjamin Baumgartner auskommen.
Den 25-jährigen Salzburger setzt eine Unterkörperverletzung außer Gefecht, wegen der er bereits beide Partien des SC Bern in der Schweizer National League am vergangenen Wochenende verpasst hatte.
Für ihn hat Teamchef Roger Bader Oskar Maier von den Pioneers Vorarlberg nachnominiert. Der flinke Stürmer hält in der laufenden Saison der win2day ICE Hockey League bei je vier Toren und Assists und kann bislang drei Länderspiel-Einsätze vorweisen.
Spiele zählen zum European Cup of Nations
Österreich nimmt im vierten aufeinanderfolgenden Jahr am prestigeträchtigen Turnier in Deutschland teil.
Das Auftaktspiel bestreitet die ÖEHV-Auswahl am Donnerstag (12:15 Uhr) gegen die Slowakei. Es folgen die Duelle mit Gastgeber Deutschland (Samstag, 18:45 Uhr) und Lettland (Sonntag, 11:00 Uhr).
Die Spiele zählen bereits zum European Cup of Nations, den der Weltverband IIHF kürzlich gegründet hat.