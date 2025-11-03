NEWS

Leistungsträger fehlt dem ÖEHV-Team beim Deutschland-Cup

Teamchef Roger Bader muss den Schweiz-Legionär aufgrund einer Unterkörperverletzung vorgeben. An seiner Stelle rückt ein Stürmer von den Pioneers Vorarlberg nach.

Leistungsträger fehlt dem ÖEHV-Team beim Deutschland-Cup Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreichs Eishockey-Nationalteam muss beim Deutschland-Cup ohne Benjamin Baumgartner auskommen.

Den 25-jährigen Salzburger setzt eine Unterkörperverletzung außer Gefecht, wegen der er bereits beide Partien des SC Bern in der Schweizer National League am vergangenen Wochenende verpasst hatte.

Für ihn hat Teamchef Roger Bader Oskar Maier von den Pioneers Vorarlberg nachnominiert. Der flinke Stürmer hält in der laufenden Saison der win2day ICE Hockey League bei je vier Toren und Assists und kann bislang drei Länderspiel-Einsätze vorweisen.

Spiele zählen zum European Cup of Nations

Österreich nimmt im vierten aufeinanderfolgenden Jahr am prestigeträchtigen Turnier in Deutschland teil.

Das Auftaktspiel bestreitet die ÖEHV-Auswahl am Donnerstag (12:15 Uhr) gegen die Slowakei. Es folgen die Duelle mit Gastgeber Deutschland (Samstag, 18:45 Uhr) und Lettland (Sonntag, 11:00 Uhr).

Die Spiele zählen bereits zum European Cup of Nations, den der Weltverband IIHF kürzlich gegründet hat.

Der Kader für den Deutschland-Cup:

Spieler

Verein

TOR:

David Kickert

EC Red Bull Salzburg

Atte Tolvanen

EC Red Bull Salzburg

Florian Vorauer

KAC

ABWEHR:

Dominic Hackl

Vienna Capitals

Thimo Nickl

KAC

Tobias Sablattnig

KAC

Ramon Schnetzer

Pioneers Vorarlberg

Patrick Söllinger

Black Wings Linz

Paul Stapelfeldt

Graz99ers

Clemens Unterweger

KAC

Bernd Wolf

EHC Kloten (SUI)

Kilian Zündel

Graz99ers

ANGRIFF:

Oliver Achermann

HC La Chaux-de-Fonds (SUI)

Lukas Haudum

Graz99ers

Paul Huber

Graz99ers

Mario Huber

EC Red Bull Salzburg

Lukas Kainz

Graz99ers

Oskar Maier

Pioneers Vorarlberg

Benjamin Nissner

EC Red Bull Salzburg

Vinzenz Rohrer

ZSC Lions (SUI)

Peter Schneider

EC Red Bull Salzburg

Simeon Schwinger

KAC

Paul Sintschnig

VSV

Lucas Thaler

EC Red Bull Salzburg

Dominic Zwerger

HC Ambri-Piotta (SUI)

Mehr zum Thema

Erster ICE-Klub wird auf Trainersuche fündig

Erster ICE-Klub wird auf Trainersuche fündig

ICE Hockey League
Cole Bardreau: Pustertals heimlicher Erfolgsgarant

Cole Bardreau: Pustertals heimlicher Erfolgsgarant

ICE Hockey League
Shootout-Krimi! Kasper siegt mit Red Wings gegen Sharks

Shootout-Krimi! Kasper siegt mit Red Wings gegen Sharks

NHL
2
Graz99ers belohnen sich mit einem Penalty-Sieg in Bozen

Graz99ers belohnen sich mit einem Penalty-Sieg in Bozen

ICE Hockey League
2
Auswärtssieg! Der VSV entführt drei Zähler aus Wien

Auswärtssieg! Der VSV entführt drei Zähler aus Wien

ICE Hockey League
8
Linzer prolongieren die Erfolgsserie auch gegen Budapest

Linzer prolongieren die Erfolgsserie auch gegen Budapest

ICE Hockey League
3
ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Vienna Capitals - VSV

ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Vienna Capitals - VSV

ICE Hockey League
Kommentare

Kommentare

Wintersport ÖEHV-Nationalteam Eishockey Benjamin Baumgartner Deutschland-Cup