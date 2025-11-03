Leistungsträger fehlt dem ÖEHV-Team beim Deutschland-Cup

Österreichs Eishockey-Nationalteam muss beim Deutschland-Cup ohne Benjamin Baumgartner auskommen.

Den 25-jährigen Salzburger setzt eine Unterkörperverletzung außer Gefecht, wegen der er bereits beide Partien des SC Bern in der Schweizer National League am vergangenen Wochenende verpasst hatte.

Für ihn hat Teamchef Roger Bader Oskar Maier von den Pioneers Vorarlberg nachnominiert. Der flinke Stürmer hält in der laufenden Saison der win2day ICE Hockey League bei je vier Toren und Assists und kann bislang drei Länderspiel-Einsätze vorweisen.

Spiele zählen zum European Cup of Nations

Österreich nimmt im vierten aufeinanderfolgenden Jahr am prestigeträchtigen Turnier in Deutschland teil.

Das Auftaktspiel bestreitet die ÖEHV-Auswahl am Donnerstag (12:15 Uhr) gegen die Slowakei. Es folgen die Duelle mit Gastgeber Deutschland (Samstag, 18:45 Uhr) und Lettland (Sonntag, 11:00 Uhr).

Die Spiele zählen bereits zum European Cup of Nations, den der Weltverband IIHF kürzlich gegründet hat.

Der Kader für den Deutschland-Cup: