Minnesota Wild gewinnen in der Overtime

Die Minnesota Wild gewinnen mit 3:2 nach Overtime gegen die Nashville Predators.

Es ist eine weitgehend ausgeglichene Partie. Minnesota treffen zweimal im Powerplay – Kirill Kaprizov und Rookie Zeev Buium sorgen für eine 2:1-Führung nach zwei Dritteln.

Nach einem Last-Second-Treffer von Steven Stamkos, der das Spiel mit 0,3 Sekunden auf der Uhr in die Overtime schickt, entscheiden die Wild die Partie durch ein kurioses Tor.

Marcus Johansson steht direkt vor dem Tor und schiebt den Puck über die Linie, als Nashville Goalie Annunen das Tor verschiebt. Die Schiedsrichter geben das Tor dennoch.

Damit endet das Spiel nach 3:38 Minuten in der Verlängerung zugunsten der Wild. Marco Rossi bleibt diesmal ohne Scorer.