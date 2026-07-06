Duell der Ungeschlagenen: Schweiz fordert Kolumbien

Im letzten WM-Spiel auf kanadischem Boden kämpfen die Schweiz und Kolumbien am Dienstag in Vancouver (22 Uhr/live ORF 1 und im LAOLA1-Ticker) um den Einzug ins Viertelfinale.

Beide Teams sind im Turnierverlauf noch ungeschlagen und haben sich mit überzeugenden Leistungen in den Kreis der erweiterten Favoriten gehievt.

Auf den Sieger des letzten Achtelfinalduells dieser Weltmeisterschaft wartet in der Runde der letzten acht entweder Weltmeister Argentinien oder Ägypten.

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Manzambi als Unterschiedsspieler

Der "Nati" gelang zuletzt vor 72 Jahren der Einzug in ein WM-Viertelfinale. In Nordamerika beginnt das Schweizer Uhrwerk nun wieder in Richtung der letzten acht zu laufen.

Nach dem Gruppensieg schaltete die Mannschaft von Teamchef Murat Yakin im Sechzehntelfinale Algerien mit 2:0 aus. Nun wartet mit Kolumbien allerdings ein echter Härtetest.

"Kolumbien ist ein Team mit sehr viel technischer Qualität. Mit ihrer Intensität können sie jederzeit gefährlich werden. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir zusammenhalten und als Team auftreten", sagte Yakin.

Großen Anteil am Schweizer Höhenflug hat Mittelfeldtalent Johan Manzambi. Der Freiburg-Legionär hält bereits bei drei Toren und zwei Assists und hat sich in die Notizzettel vieler europäischer Topclubs gespielt.