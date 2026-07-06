Duell der Ungeschlagenen: Schweiz fordert Kolumbien

Hoffnungen ruhen auf den Offensivstars
Wie auch die Schweiz reist Kolumbien nach überzeugenden Auftritten selbstbewusst nach Vancouver. Die Südamerikaner gewannen ihre Gruppe vor Portugal und setzten sich zuletzt mit 1:0 gegen Ghana durch.
Nicht wenige Experten handeln Kolumbien mittlerweile sogar als Geheimfavorit auf den Titel. Mit nur einem Gegentor stellt die Mannschaft von Nestor Lorenzo eine der besten Defensiven des Turniers, offensiv ruhen die Hoffnungen vor allem auf Spielmacher James Rodriguez und Luis Diaz.
"Wir müssen nur noch ein paar Tore mehr machen", meinte Diaz. Dann sei für Kolumbien noch sehr viel möglich.
Kolumbien leicht favorisiert
Obwohl die Südamerikaner als Favorit ins letzte Achtelfinale der WM gehen, erwartet Lorenzo ein Duell auf Augenhöhe.
"Die Schweiz ist ein sehr gut organisiertes Team. Sie spielt guten Fußball und hat auch im letzten Drittel starke Spieler. Das wird eine sehr schwere Partie", betonte der Teamchef.
Für beide Nationen bietet sich jedenfalls die Chance, ein neues Kapitel ihrer WM-Geschichte zu schreiben. Die Schweiz erreichte zuletzt 1954 ein Viertelfinale, Kolumbien steht vor der ersten Teilnahme an der Runde der letzten acht seit 2014.
Der Gewinner darf weiter vom ganz großen Überraschungscoup träumen.
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