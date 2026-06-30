Historisch! Sechs ÖEHV-Talente bekommen Chance auf Nordamerika

Gleich sechs junge Österreicher wurden im CHL Import Draft 2026 ausgewählt und erhalten damit die Chance, ab nächster Saison in den größten Nachwuchsligen Kanadas zu spielen.

Bereits an zweiter Stelle wurde der 17-jährige Paul Sintschnig von den Halifax Mooseheads gewählt. Das QMJHL-Team macht den VSV-Stürmer zum höchsten ÖEHV-Pick im Import Draft seit Gregor Baumgartner 1996.

Der Villacher absolvierte in der vergangenen Saison 34 Spiele in der win2day ICE Hockey League und bestritt im November 2025 beim Deutschland-Cup sein Debüt im Eishockey-Nationalteam.

Sintschnig zählt zu den größten Hoffnungen Österreichs und ist für den NHL Draft 2027 berechtigt.

Weiterer Villacher nach Halifax

Die Mooseheads, bei denen einst NHL-Stars wie Nathan MacKinnon oder Nico Hischer ihre Ausbildung genossen haben, entschieden sich an 81 . Position zudem für den ebenfalls beim VSV spielenden Verteidiger Nico Uschan.

Sowohl der 19-Jährige als auch Sintschnig werden den Sprung nach Halifax machen und beim Trainingsstart am 19. August mitwirken.

Salzburg-Talent zum ehemaligen McDavid-Team

Neben Sintschnig wurden auch Paul Schuster und Jonathan Oschgan in der ersten Draft-Runde gezogen.

Für Schuster ging es in die OHL zu den Erie Otters, das ehemalige Team von Connor McDavid wählte ihn an der 19. Stelle.

Der 16-jährige Wiener spielt seit 2023 im Nachwuchs von Red Bull Salzburg, erzielte letzte Saison 16 Punkte in 33 AlpsHL-Spielen für die Juniors. Der rechtsschießende Angreifer wird ebenfalls den Schritt nach Kanada wagen.

Im Dreierpack gewählt

Oschgan wurde direkt im Anschluss an Schuster von Baie-Comeau Drakkar aus der QMJHL gepickt.

Der 18-jährige Angreifer von den Black Wings Linz hat sein erstes Profi-Jahr hinter sich, scorte in der abgelaufenen Spielzeit der win2day ICE Hockey League acht Punkte in 32 Spielen.

Gemeinsam mit dem jüngeren Bruder von Schweden-Legionär Benedikt Oschgan sicherte sich Baie-Comeau auch die Rechte an den beiden KAC-Stürmern David Waschnig (#63) und Johannes Dobrovolny (#124).

Während Oschgan kommende Saison in der QMJHL auflaufen wird, ist bei Waschnig und Dobrovolny eine Entscheidung noch ausständig.

Was ist der CHL Import Draft?

Der CHL Import Draft existiert seit 1992. In diesem Entry Draft der Canadian Hockey League werden nicht in Nordamerika aktive Spieler, die berechtigt sind, in einer der drei kanadischen Juniorenligen aufzulaufen, zwischen den Mannschaften der WHL, QMJHL und OHL aufgeteilt.

Der Draft erstreckt sich über drei Runden, Teams dürfen seit drei Import-Spieler in ihrem Kader haben. Jeder Pick kostet einem Team 2.000 US-Dollar und birgt daher auch ein gewisses Risiko, welches es einzuschätzen gilt.

Die Spieler können sich nämlich auch gegen ein Engagement entscheiden und bei ihren bisherigen Vereinen bleiben - so wie Marco Kasper, Luca Auer und David Reinbacher im Jahr 2022.

Insgesamt wurden nun 34 Österreicher im Import Draft ausgewählt.