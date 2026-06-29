Ohne Österreicher: So verlief der NHL-Draft 2026

Gavin McKenna vor Ivar Stenberg und Caleb Malhotra - keine Überraschung unter den ersten Drei und auch eigentlich unmittelbar danach nicht. Da folgten nämlich vier Defender, darunter etwa der von der WM bekannte Alberts Smits als Nummer 5 zu den New York Rangers.

Die vielleicht erste kleine Überraschung folgte durch New Jersey an Nummer 12 mit Alexander Command. Allerdings legte der schwedische Center eine gute zweite Saisonhälfte und U18-WM hin und gilt mit seinem physischen Stil auch als extrem Übersee-tauglich.

Insgesamt war es an der Spitze eine gute Gelegenheit, Center und Defender an Land zu ziehen - zwei Positionen, die extern nicht immer leicht zu füllen sind.

Torhüter erst später an der Reihe

In der ersten Runde fand sich wie erwartet kein Goalie wieder, die 32 gezogenen Torhüter (einer pro Team im Schnitt) führte Tobias Trejbal als Nummer 42 (Calgary Flames) an.

Er war auch einer von sechs tschechischen Schlussmännern, die heuer gedraftet wurden - das kam nicht überraschend, lediglich Russland wies mit sieben eine größere Anzahl auf.

Kanadas Probleme auf dieser Position dürften weitergehen - der erste von lediglich fünf Goalies kam erst in Runde vier zum Zug.

Vancouver Canucks wurden größer

Caleb Malhotra als Nummer 3 zu den Canucks - das kam wie erwartet. Etwaige Probleme mit ihm und seinem Vater als Coach im selben Team sind ohnehin noch ein oder zwei Jahre aufgeschoben, auf Caleb wartet erst einmal das College.

Scouting Director Todd Harvey setzte die von seinem GM Ryan Johnson vorgegebene Draftphilosophie ("Wir wollen größer und schneller werden, uns soll niemand mehr herumschubsen") in die Tat um: Kein einziger der neun Canucks-Picks wird mit weniger als sechs Fuß gelistet, darunter mit Center Brooks Rogowski (Nummer 33) ein Zwei-Meter-Mann.

Es wird interessant sein zu beobachten, wie Marco Rossi in diese Philosophie passen wird. "Size over skills" um jeden Preis?

Apropos Größe

Nur ein Stunt Draft oder mehr? Verteidiger Alexander Karmanov ist nicht nur gebürtiger Moldauer (mit russischem Pass), was ihn schon zu einem Unikat macht. Noch viel augenscheinlicher: Seine Basketball-Größe (2,16 Meter) macht ihn zum größten je gedrafteten Spieler.

Die San Jose Sharks zogen ihn in der siebten Runde nach lediglich 20 Spielen in der OHL. Da kann man mit einem Pick nicht viel verlieren, im schlimmsten Fall bleibt das eine amüsante Fußnote für einen Crack, der seine Ausrüstung natürlich nicht von der Stange kaufen kann.

Schwaches Jahr für DACH-Staaten

Für die deutschsprachigen Länder war es wie erwartet ein unergiebiges Jahr: Der Schweizer Lars Steiner kam erst in der sechsten Runde (St. Louis) zum Zug - spielte seine angekündigte Rückkehr nach Davos hier eine Runde?

Auch für Deutschland ein schwaches Draftjahr - Tobias Krestan (LA Kings, letzte Runde) hielt als einziger die Fahnen hoch. Bei der U18-WM agierte er zwar nicht leichtfüßig, aber wenigstens mit etwas Wucht um das Tor herum. Da er bei HV71 in Schweden spielte, gingen die deutschen Ligen heuer leer aus, so man Smits nicht Red Bull München anrechnet.