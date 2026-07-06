Mühlberger fährt bei Ö-Tour gegen starke Konkurrenz um Sieg

Bei der 75. Ausgabe der Tour of Austria geht mit Gregor Mühlberger ein rot-weiß-roter Hoffnungsträger mit Ambitionen auf den Gesamtsieg an den Start.

Der Niederösterreicher verhalf seinem Decathlon-Teamkollegen Felix Gall zuletzt beim Giro d'Italia in Topform zum zweiten Gesamtrang, nun greift der 32-Jährige im Trikot des Nationalteams in der Heimat an.

Die Österreich-Radrundfahrt beginnt am Mittwoch in Graz und endet nach fünf Etappen am Sonntag in Wien vor dem Burgtheater.

Namhafte Konkurrenz

Mit der Bergankunft auf dem Großglockner steht am Donnerstag der Höhepunkt für die Kletterspezialisten auf dem Programm. Mühlberger will sich zum zweiten Mal nach 2014 zum Glocknerkönig krönen.

"Das wäre das Ziel, aber es finden sich gute Bergfahrer in den anderen Teams. Ein Spaziergang wird es nicht", sagte der Gesamt-15. des Giro.

Die internationale Konkurrenz ist im Schatten der Tour de France namhaft, mit den UAE-Profis Jan Christen, Igor Arrieta und Kevin Vermaerke sowie Ineos-Fahrer Carlos Rodriguez gibt es einige Sieganwärter.

Zwei weitere Lokalmatadoren

Mit Michael Gogl (Alpecin), der vor Kurzem österreichischer Meister auf der Straße wurde, und Patrick Konrad wollen zwei weitere Lokalmatadore beim Heimrennen überzeugen.

"Die letzten Wochen liefen perfekt und deswegen hoffe ich auf Topresultate", sagte Gogl.

Der frühere Tour-de-France-Etappensieger Konrad hat bei Lidl mit Ex-Giro-Gesamtsieger Tao Geoghegan Hart, Andrea Bagioli, Bauke Mollema und Lennard Kämna erfahrene Kollegen an seiner Seite.

Skibergsteiger Verbnjak erneut dabei

Insgesamt warten 845 Kilometer mit 11.024 Höhenmetern auf das Peloton, dem sechs World-Tour-Teams angehören. Im Aufgebot steht mit Skibergsteiger Paul Verbnjak auch ein Teilnehmer der Olympischen Winterspiele, der 24-jährige Kärntner ist zum zweiten Mal bei der Tour of Austria dabei.

Im Vorjahr hatte Verbnjak als Teil des Lidl-Futureteams den 43. Platz in der Gesamtwertung belegt. Dieses Jahr startet er an der Seite von Mühlberger im sechsköpfigen Nationalteam, das erstmals seit 2004 wieder vom Österreichischen Radsport-Verband (ÖRV) für die Tour of Austria nominiert wurde.

Vorjahressieger Isaac del Toro hingegen ist derzeit in Frankreich als Edelhelfer des Slowenen Tadej Pogacar im Einsatz. Am Sonntag hatte der 22-jährige Mexikaner die zweite Etappe vor Pogacar für sich entschieden.

Auch Zeitfahr-Staatsmeister Felix Großschartner, Auftaktetappensieger und Gesamt-Zehnter im Vorjahr, fährt für das UAE-Team bei der Tour de France.