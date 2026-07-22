Zweitbester Scorer: Salzburg-Angreifer geht zum KAC

Travis St. Denis ist der vierte Neuzugang des KAC.

Der 33-jährige Kanadier war in der abgelaufenen Saison für den EC Red Bull Salzburg im Einsatz. Beim Viertelfinalisten scorte der Angreifer 45 Punkte (21 Tore, 24 Assists) in 51 Spielen, in der teaminternen Scorerliste war nur Michael Raffl (55 Punkte) besser.

Die Red Bulls legten dem langjährigen Deutschland-Legionär aber keinen neuen Vertrag vor, an die Rotjacken bindet sich St. Denis vorerst für ein Jahr.

Ziel ist der Meistertitel

"Als die Möglichkeit auftauchte, zum EC-KAC zu wechseln, fühlte sich das für mich und meine Familie sofort wie etwas sehr gut Passendes an. Ein Klub mit einer so großen Tradition und einer Kultur des Erfolgs ist etwas, dessen Teil ich sehr gerne werden wollte", sagt St. Denis.

"Die Informationen, die ich über Organisation und Stadt eingeholt habe, waren allesamt positiv, das tolle Publikum kenne ich ja bereits aus der vergangenen Saison, als ich noch ein Gegenspieler war. Das Trainingscamp startet bereits in ein paar Wochen, ich freue mich also darauf, schon bald meine neuen Mannschaftskollegen kennenzulernen, und hoffe, dass wir alle gemeinsam ein erfolgreiches Jahr hinlegen können."

Der Kanadier verspricht: "Ich werde an jedem Tag mein Bestes geben und meine Erfahrungen und Fähigkeiten in den Dienst unserer Gruppe stellen. Zum Ziel setze ich mir den Gewinn der Meisterschaft, das ist, was man sich von solch einem Klub immer erwartet. Gemeinsam mit meiner Familie freue ich mich darauf, dieses neue Kapitel in Klagenfurt aufzuschlagen."

Kantiger Spielstil

Head Coach Kirk Furey freut sich über die Verpflichtung des nächsten Bausteins für eine erfolgreiche Rotjacken-Saison 2026/27: "Travis St. Denis bringt viel Erfahrung aus zehn Profi-Saisonen aus Nordamerika und Europa mit in unsere Mannschaft."

Furey sagt weiter: "Er hat in verschiedenen guten Ligen konstant unter Beweis gestellt, dass er in der Offensive große Beiträge liefern kann. Sein Spielstil ist kantig, er ist ein kleinerer Stürmer, agiert aber meist sehr giftig, lässt sich nicht viel bieten und steht stets für sich und sein Team ein."

"Die Energie, die er auf das Eis bringt, passt gut in unsere Truppe und auch zu unserer Art und Weise, Eishockey zu spielen, dementsprechend freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit ihm", so der ehemalige Verteidiger.