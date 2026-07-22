Etcheverry, Tomas Martin ETC
Rodionov, Jurij ROD
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Tennis heute: Rodionov - Etcheverry in Kitzbühel

Jurij Rodionov hält am Mittwoch bei den Generali Open die österreichischen Fahnen hoch - der Gegner ist die Nummer 31 der Welt. LIVE-Infos:

Tennis heute: Rodionov - Etcheverry in Kitzbühel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Jurij Rodionov kämpft am Mittwoch (ab ca. 14:30 Uhr im LIVE-Ticker) um den Einzug ins Viertelfinale bei den Generali Open 2026 in Kitzbühel.

Der 27-jährige Österreicher bekommt es jedoch mit einer großen Hürde zu tun: Der Argentinier Tomas Martin Etcheverry, aktuell Nummer 31 der ATP-Weltrangliste, ist sein Gegner.

Die Partie findet als drittes Spiel des Tages auf dem Center Court statt.

Während Etcheverry in der ersten Runde ein Freilos hatte, kämpfte sich Rodionov zunächst erfolgreich durch die Qualifikation und besiegte dann Landsmann Joel Schwärzler in Runde eins souverän in zwei Sätzen.

Das letzte Duell zwischen Rodionov und Etcheverry gab es 2023 beim Sandplatz-Challenger in Aix-en-Provence - ein Spiel, das der Österreicher in drei Sätzen für sich entscheiden konnte.

LIVE-Ticker:

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