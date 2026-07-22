ÖSV-Talent (18) erlitt zwei Herzstillstände und fiel ins Koma

Großer Schock um ÖSV-Langläuferin Katharina Engelhardt!

Die 18-jährige Nachwuchshoffnung klappte im Training zusammen und musste reanimiert werden. Gleich Zwei Mal erlitt sie einen Herzstilland.

Engelhardt wurde reanimiert und ins Krankenhaus in Linz eingeliefert. Anschließend lag sie vier Tage lang im Koma.

Engelhardt meldet sich via Social Media

Mittlerweile gibt es aber Entwarnung - und zwar von Engelhardt selbst. Die 18-jährige Langläuferin meldet sich via Instagram:

"Selbst die sehr guten Ärzte in Linz dachten, ich würde es nicht schaffen. Aber sie haben falsch gedacht, weil ich es geschafft habe."

Grund für den Herzstillstand war eine Herzmuskelentzündung aufgrund einer Infektion. Die Ärzte reagierten und setzten der jungen Steirerin einen Defibrillator ein.

Karriere zu Ende

Die große Karriere im Leistungssport ist für Engelhardt damit bereits zu Ende, bevor sie richtig begonnen hat.

Am 26. Juli wird die Steirerin 19 Jahre alt. Dass sie ihren 19. Geburtstag allerdings überhaupt erlebt, grenzt ohnedies an ein Wunder.

"Ohne Gottes Hilfe hätte ich diesen Weg nicht wieder geschafft. Er ist ein Gott der Wunder tut! Auch heute noch", so die 18-Jährige.