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Red Bull Salzburg trennt sich von Leistungsträger-Trio

Gleich drei verdiente Spieler erhalten keinen neuen Vertrag. Die Zukunft eines Landsmannes steht indes bereits fest.

Red Bull Salzburg trennt sich von Leistungsträger-Trio Foto: © GEPA
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Der EC Red Bull Salzburg und Tyler Lewington, Troy Bourke und Travis St. Denis gehen getrennte Wege.

Das verkünden die "Eisbullen" am Dienstag offiziell. Das kanadische Trio erhält in der Mozartstadt keine neuen Verträge.

Der Slowakei-Wechsel von Landsmann Brandon Coe steht indes bereits fest.

Vierfach-Abgang

Lewington, Bourke und St. Denis hatten in den vergangenen Spielzeiten maßgeblichen Anteil an den Erfolgen des Klubs.

Verteidiger Lewington und Stürmer Bourke waren 2022 nach Salzburg gekommen, krönten sich in vier Jahren dreimal zum österreichischen Meister.

St. Denis war vor einem Jahr von Straubing gekommen, Coe war erst im Laufe der abgelaufenen Saison nach Salzburg gewechselt.

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