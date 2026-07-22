Max Franz: Davon hängt sein Comeback ab

Im Jahr 2022 brach sich Max Franz bei einem Trainingssturz in Copper Mountain beide Beine, im vergangenen Dezember stand der Kärntner in Gröden nach einem steinigen Weg zurück erstmals wieder im Weltcup am Start.

Für mehr als diesen einen Weltcup-Start in Gröden reichte es seither nicht.

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Aufgegeben hat Franz seinen Traum von einem weiteren Weltcup-Comeback allerdings noch nicht. "Ich trainiere schon mit dem Ansporn, noch einmal zurückzukommen", erklärt der Abfahrer im Gespräch mit der "Krone".

Comeback nur, wenn...

Aktuell wird hart trainiert - Ausdauer, Kraft und Stabilisationsübungen stehen auf dem Programm, nachdem er Ende April ein weiteres Mal operiert werden musste.

"Mittlerweile habe ich schon den Überblick verloren. Aber es müsste die neunte oder die zehnte Operation seit dem Unfall gewesen sein", so Franz, der sich nur unter einer Voraussetzung vorstellen kann, in den Weltcup zurückzukehren:

"Ich möchte einfach keine Schmerzen mehr haben. Davon hatte ich schon genug."

Wenn das gelingt, könnte es einen weiteren Großangriff geben: "Wenn ich schmerzfrei bin, möchte ich es noch einmal versuchen. Aber ob es dazu kommt, wird sich erst zeigen."

Letzter Sieg liegt siebeneinhalb Jahre zurück

Max Franz gewann in seiner Karriere drei Weltcup-Rennen, seinen letzten Sieg holte er 2018 im Super-G von Beaver Creek. 2017 gewann er zudem WM-Bronze in der Abfahrt.