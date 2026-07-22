WM-Viertelfinale: Was macht die Schweiz besser als Österreich?

Für die Schweiz war die Heim-WM 1954 lange Zeit der größte Erfolg der Verbandsgeschichte.

Die "Nati" erreichte damals das Viertelfinale, scheiterte dort allerdings in der legendären Hitzeschlacht von Lausanne mit 5:7 an Österreich. Für den ÖFB ist dieser Sieg bis heute Teil des größten WM-Erfolgs der Verbandshistorie – Platz drei bei der Weltmeisterschaft 1954.

Mehr als 70 Jahre später hat die Schweiz mit dem Viertelfinaleinzug bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika erstmals wieder an diesen Erfolg angeknüpft. Erst in der Verlängerung musste sich die "Nati" dem späteren Finalisten Argentinien mit 1:3 geschlagen geben.

Während Österreich bis heute auf einen K.o.-Sieg bei einem großen Turnier seit eben jenem Viertelfinale 1954 wartet, hat sich die Schweiz in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einer der konstantesten Nationalmannschaften Europas entwickelt.