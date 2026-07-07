Janne Grönvall wird neuer Head Coach der Pioneers Vorarlberg.

Das verkünden die Feldkircher am Dienstag offiziell.

Der 52-jährige Finne übernimmt den Job seines abgewanderten Landsmannes Johannes Nygard.

"Professionalität, Disziplin und nachhaltige Spielerentwicklung"

Grönvall blickt sowohl als Spieler als auch als Coach auf eine erfolgreiche Laufbahn zurück. Als Defender machte er über 700 Spiele im finnischen Oberhaus, wurde 2003 mit Tappara Tampere finnischer Meister. Auch in der AHL, Schweden und Deutschland spielte Grönvall. Im Jahr 1992 wurde er im NHL Draft von den Toronto Maple Leafs gepickt, mit dem finnischen Nationalteam holte er unter anderem die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2001.

Als Trainer arbeitete Grönvall über viele Jahre im renommierten Nachwuchs- und Profibereich von Tappara Tampere. Als Assistant Coach bei Vaasan Sport in der finnischen Liiga sammelte er zuletzt wertvolle Erfahrung auf höchstem Niveau.

"Mit Janne Grönvall gewinnen die Pioneers Vorarlberg einen Trainer, der für Professionalität, Disziplin und nachhaltige Spielerentwicklung steht. Seine internationale Erfahrung und seine erfolgreiche Arbeit im finnischen Spitzenhockey sollen der Mannschaft wichtige Impulse für die kommende Saison geben.", heißt es auf der Homepage des ICE-Klubs.