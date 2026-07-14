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Treffen zwischen Verstappen und Marko sorgt für Spekulationen

In den sozialen Medien kursiert ein Foto des Grazers mit dem Vater und Manager von Verstappen.

Treffen zwischen Verstappen und Marko sorgt für Spekulationen Foto: © IMAGO / ANP
Textquelle: © LAOLA1
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Die Zukunft von Max Verstappen in der Formel 1 ist weiter ungeklärt.

Eine Entscheidung hat der viermalige Weltmeister offenbar noch nicht getroffen. Intern soll die Vorgehensweise von Max Verstappen für Kopfschütteln sorgen (zum Nachlesen >>>).

Während das Verhältnis zu den aktuellen Entscheidungsträgern bei Red Bull Racing als angespannt gilt, soll er zum ehemaligen Motorsportberater Helmut Marko weiter ein enges Verhältnis pflegen.

Wie ein von "De Telegraaf"-Journalist Erik van Haren in den sozialen Medien veröffentlichtes Bild zeigt, kam es kürzlich zu einem Treffen zwischen Helmut Marko und dem Lager von Max Verstappen.

Konkret zeigt der Schnappschuss den Grazer im Austausch mit Vater Jos Verstappen und Manager Raymund Vermeulen. Das Trio wurde gemeinsam in Amsterdam gesichtet.

(Text wird unterhalb des Posts fortgesetzt)

Bleibt Verstappen bei Red Bull? - "Geht mich nichts an."

Das Treffen heizte die Spekulationen um die Zukunft von Max Verstappen weiter an.

Zurück in Österreich hat sich der 83-Jährige zu den Hintergründen des Treffens geäußert. "Mein Besuch war privat, falls Sie das fragen wollten", erklärte er gegenüber "GPBlog".

Dem Online-Portal zufolge, dürfte die Hochzeit von Victoria Verstappen, der Schwester von Max, der Grund für seinen Aufenthalt in Amsterdam gewesen sein.

Auf die Zukunft des viermaligen Weltmeisters angesprochen, meinte Marko: "Keine Ahnung. Ich habe dort nichts mehr zu sagen. Das geht mich auch nichts an. Das müsst ihr Laurent Mekies fragen."

Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

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