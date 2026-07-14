Treffen zwischen Verstappen und Marko sorgt für Spekulationen

Die Zukunft von Max Verstappen in der Formel 1 ist weiter ungeklärt.

Eine Entscheidung hat der viermalige Weltmeister offenbar noch nicht getroffen. Intern soll die Vorgehensweise von Max Verstappen für Kopfschütteln sorgen (zum Nachlesen >>>).

Während das Verhältnis zu den aktuellen Entscheidungsträgern bei Red Bull Racing als angespannt gilt, soll er zum ehemaligen Motorsportberater Helmut Marko weiter ein enges Verhältnis pflegen.

Wie ein von "De Telegraaf"-Journalist Erik van Haren in den sozialen Medien veröffentlichtes Bild zeigt, kam es kürzlich zu einem Treffen zwischen Helmut Marko und dem Lager von Max Verstappen.

Konkret zeigt der Schnappschuss den Grazer im Austausch mit Vater Jos Verstappen und Manager Raymund Vermeulen. Das Trio wurde gemeinsam in Amsterdam gesichtet.

(Text wird unterhalb des Posts fortgesetzt)