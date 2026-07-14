Treffen zwischen Verstappen und Marko sorgt für Spekulationen

📸 Vandaag gespot in Amsterdam: Max Verstappens manager Raymond Vermeulen en vader Jos met voormalig Red Bull-topman Helmut Marko.— Erik van Haren (@ErikvHaren) July 9, 2026
Wat daar besproken is, is niet bekend. Toekomst Verstappen in Formule 1 onder enorm vergrootglas, maar ook wat dat betreft nog geen duidelijkheid. pic.twitter.com/FVa24Tsb5k
Bleibt Verstappen bei Red Bull? - "Geht mich nichts an."
Das Treffen heizte die Spekulationen um die Zukunft von Max Verstappen weiter an.
Zurück in Österreich hat sich der 83-Jährige zu den Hintergründen des Treffens geäußert. "Mein Besuch war privat, falls Sie das fragen wollten", erklärte er gegenüber "GPBlog".
Dem Online-Portal zufolge, dürfte die Hochzeit von Victoria Verstappen, der Schwester von Max, der Grund für seinen Aufenthalt in Amsterdam gewesen sein.
Auf die Zukunft des viermaligen Weltmeisters angesprochen, meinte Marko: "Keine Ahnung. Ich habe dort nichts mehr zu sagen. Das geht mich auch nichts an. Das müsst ihr Laurent Mekies fragen."