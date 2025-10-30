Trainerkarussell dreht sich weiter: Fehervar trennt sich von Kiss

Fünf Tage nach dem Aus von Harry Lange bei den Graz99ers gibt es in der win2day ICE Hockey League die nächste Personalrochade.

Fehervar trennt sich am Donnerstag von Head Coach David Kiss. "Im Namen unseres Vereins möchten wir David für seine bisherige Arbeit beim Verein danken, insbesondere für den Gewinn des ungarischen Pokals und die Teilnahme an der Champions League", schreibt Fehervar in einer Aussendung.

Der neue Cheftrainer soll in der Länderspielpause im November präsentiert werden. Co-Trainer Tyler Dietrich wird die beiden Spiele vor der Länderspielpause – gegen die Pioneers und Pustertal – interimistisch leiten.

Der 35-jährige Kiss übernahm bei den Ungarn im Juli 2023. In der laufenden Saison ist Fehervar nur Tabellenzehnter und kassierte zuletzt vier Niederlagen in Serie, darunter ein 1:7 gegen die Black Wings Linz.

Neben Lange und nun Kiss musste auch Capitals-Trainer Gerry Fleming vor wenigen Tagen seinen Posten räumen (alle Infos >>>).