Heimpleite! 99ers lassen sich vom Tabellenführer auskontern

Die Graz99ers müssen sich in der 15. Runde der win2day ICE Hockey League mit 1:4 gegen den HC Pustertal geschlagen geben.

Das Spitzenspiel beginnt für die Grazer denkbar schlecht. Nick Saracino bringt den ICE-Spitzenreiter nach Scheibenverlust von Bailen nach nur 23 Sekunden in Führung (1.).

Pustertal bleibt danach effizient und erhöht nach einem Kontertor von Alex Ierullo auf 2:0 (19.).

Grazer Chancenwucher verhindert den Anschluss

Davon können sich die 99ers aber erholen und versuchen im Mittelabschnitt eine Reaktion zu zeigen. Die Steirer verzeichnen auch ein deutliches Chancenplus, lassen aber die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen.

Auch im Schlussabschnitt drücken die 99ers auf den Ausgleich, doch Saracino trifft für Pustertal zum 3:0 (51.). Trotzdem lässt Chris Collins die Steirer mit einem Treffer in der Überzahl nochmals auf einen Punktgewinn hoffen (55./PP).

Dieser bleibt allerdings aus, denn JC Lipon markiert per Empty-Net-Tor den Schlusspunkt für Pustertal (60.).

Damit bleiben die Grazer bei 25 Punkten, Pustertal (32 Pkt.) verteidigt dagegen die Tabellenführung.

Ljubljana gewinnt Torfestival

Olimpija Ljubljana bezwingt FTC Budapest auswärts mit 7:4. Nicolai Meyer (4.) und Nathanael Halbert (6.) sorgen für einen Traumstart der Slowenen. Tyler Coluter verkürzt noch in der sechsten Spielminute auf 1:2.

Im Mittelabschnitt erhöht Marcel Mahkovec auf 3:1 (22.), ehe Brady Shaw zum 2:3 für Budapest einnetzt (23.). Kurz vor der zweiten Pausensirene sorgen Marly Quince (37.) und neuerlich Meyer (40.) für die 5:2-Führung für Ljubljana.

Doch Shaw trifft nach der Pause zum 3:5 (44.), ehe Quince erneut für einen Drei-Tore-Vorsprung der Gäste sorgt (50.). Mit seinem dritten Tor sorgt Shaw nochmals für Spannung (51./PP), aber Meyer markiert ebenfalls einen Triplepack und fixiert den 7:4-Auswärtserfolg (58./EN).

Damit bleibt Ljubljana hinter Pustertal am zweiten Platz (30 Pkt.). Budapest rangiert mit 17 Zählern an neunter Stelle.

Tabelle der win2day ICE Hockey League >>>