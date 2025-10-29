Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99 HC Falkensteiner Pustertal Wölfe HC Falkensteiner Pustertal Wölfe HCP
Endstand
1:4
0:2 , 0:0 , 1:2
  • Chris Collins
  • Nicholas Samuel Saracino
  • Alexander Joseph Ierullo
  • Nicholas Samuel Saracino
  • JC Lipon
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Heimpleite! 99ers lassen sich vom Tabellenführer auskontern

Die Grazer verlieren das zweite Spiel nach der Entlassung von Harry Lange gegen effiziente "Wölfe" klar. Ljubljana gewinnt Schützenfest in Budapest.

Heimpleite! 99ers lassen sich vom Tabellenführer auskontern Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Graz99ers müssen sich in der 15. Runde der win2day ICE Hockey League mit 1:4 gegen den HC Pustertal geschlagen geben.

Das Spitzenspiel beginnt für die Grazer denkbar schlecht. Nick Saracino bringt den ICE-Spitzenreiter nach Scheibenverlust von Bailen nach nur 23 Sekunden in Führung (1.).

Pustertal bleibt danach effizient und erhöht nach einem Kontertor von Alex Ierullo auf 2:0 (19.).

Grazer Chancenwucher verhindert den Anschluss

Davon können sich die 99ers aber erholen und versuchen im Mittelabschnitt eine Reaktion zu zeigen. Die Steirer verzeichnen auch ein deutliches Chancenplus, lassen aber die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen.

Auch im Schlussabschnitt drücken die 99ers auf den Ausgleich, doch Saracino trifft für Pustertal zum 3:0 (51.). Trotzdem lässt Chris Collins die Steirer mit einem Treffer in der Überzahl nochmals auf einen Punktgewinn hoffen (55./PP).

Dieser bleibt allerdings aus, denn JC Lipon markiert per Empty-Net-Tor den Schlusspunkt für Pustertal (60.).

Damit bleiben die Grazer bei 25 Punkten, Pustertal (32 Pkt.) verteidigt dagegen die Tabellenführung.

Ljubljana gewinnt Torfestival

Olimpija Ljubljana bezwingt FTC Budapest auswärts mit 7:4. Nicolai Meyer (4.) und Nathanael Halbert (6.) sorgen für einen Traumstart der Slowenen. Tyler Coluter verkürzt noch in der sechsten Spielminute auf 1:2.

Im Mittelabschnitt erhöht Marcel Mahkovec auf 3:1 (22.), ehe Brady Shaw zum 2:3 für Budapest einnetzt (23.). Kurz vor der zweiten Pausensirene sorgen Marly Quince (37.) und neuerlich Meyer (40.) für die 5:2-Führung für Ljubljana.

Doch Shaw trifft nach der Pause zum 3:5 (44.), ehe Quince erneut für einen Drei-Tore-Vorsprung der Gäste sorgt (50.). Mit seinem dritten Tor sorgt Shaw nochmals für Spannung (51./PP), aber Meyer markiert ebenfalls einen Triplepack und fixiert den 7:4-Auswärtserfolg (58./EN).

Damit bleibt Ljubljana hinter Pustertal am zweiten Platz (30 Pkt.). Budapest rangiert mit 17 Zählern an neunter Stelle.

Tabelle der win2day ICE Hockey League >>>

Mehr zum Thema

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit HC Bozen - KAC

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit HC Bozen - KAC

ICE Hockey League
ICE: Zwischen Unruhe, Konstanz und Konsequenzen

ICE: Zwischen Unruhe, Konstanz und Konsequenzen

ICE Hockey League
2
Trotz Rossi-Assists: Wild mit Niederlage nach Verlängerung

Trotz Rossi-Assists: Wild mit Niederlage nach Verlängerung

NHL
11
Skisprung-Trainer Horngacher kündigt Rücktritt an

Skisprung-Trainer Horngacher kündigt Rücktritt an

Skispringen
Nach Karriereende: Ex-Skifahrer offenbart psychische Erkrankung

Nach Karriereende: Ex-Skifahrer offenbart psychische Erkrankung

Ski Alpin
1
WAC kämpft sich in der Verlängerung ins Cup-Viertelfinale

WAC kämpft sich in der Verlängerung ins Cup-Viertelfinale

ÖFB-Cup
Meister Oberwart bezwingt BC Vienna auswärts hauchdünn

Meister Oberwart bezwingt BC Vienna auswärts hauchdünn

Basketball
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey HC Pustertal Olimpija Ljubljana Graz99ers FTC-Telecom Budapest